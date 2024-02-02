Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Alper Gezeravcı'nın uzay macerası sona erdi: Bu bir başlangıçtı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Alper Gezeravcı&#039;nın uzay macerası sona erdi: Bu bir başlangıçtı
    Uzay, Alper Gezeravcı, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uğurlama töreni düzenlendi. Gezeravcı burada yaptığı konuşmada, "Bu bir başlangıçtı" dedi.

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğu sona erdi.  Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi.

    Ax-3 ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı (ortada) uğurlama töreninde konuşma yaptı.

    'BU BAŞLANGIÇ NOKTASIYDI, VARIŞ DEĞİL'

    Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

    Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    19 OCAK'TA FIRLATILMIŞTI

    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu, 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotları SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Gezeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak 13.40'ta (TSİ) ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.



    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UzayAlper Gezeravcı
    Haberler > Gündem > Alper Gezeravcı'nın uzay macerası sona erdi: Bu bir başlangıçtı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Canlı yayında elektrik kesildi: Ana haber bültenini karanlıkta sundu - GündemCanlı yayında elektrik kesildi: Ana haber bültenini karanlıkta sunduBir günde 3 kadına silahlı saldırı - GündemBir günde 3 kadına silahlı saldırıRamazan Hoca'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu başkası sandım - Gündem"Ramazan Hoca"yı öldüren katilin ilk ifadesiHemzemin geçitte feci kaza! Tren, hayvan yüklü tırı biçti - GündemTren, hayvan yüklü tırı biçtiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajıDestici'den hükümete çağrı! 3 suç için idam istedi - Gündem3 suç için idam istediKiliseye saldırıda yeni detaylar: İşte DEAŞ'lıların 'örgütsel toplantı' yaptıkları ev! - Gündemİşte DEAŞ'lıların 'örgütsel toplantı' yaptıkları evKatlettiği taksicinin kızını arayıp tek cümle kurmuş: Baban kan kaybından ölecek - GündemKatil, öldürdüğü taksicinin kızını arayıp tek cümle kurmuşİsyan ettiren uygulama! İBB'nin ağaç budama çalışmasında mezarlar zarar gördü - GündemİBB'den vatandaşları isyan ettiren çalışmaMHP, 55 belde belediye başkan adayını açıkladı! İşte isim isim tam liste - GündemMHP 55 adayını daha açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...