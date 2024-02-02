Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor

20 Ocak'ta uzay görevine başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor. Gezeravcı ve 3 astronotun bugün Dragon kapsülü ile dönüş yolculuğu başlayacak. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Axiom Space şirketi, bugün Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile beraberindeki 3 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğunun başlayacağını bildirdi.

ORLANDO AÇIKLARINA İNİŞ YAPACAKLAR

Ekip Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50'de ayrılacak. Yaklaşık 30 saat sürmesi planlanan yolculuk heyecanla bekleniyor. Öte yandan ekib taşıyacak Dragon kapsülünün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

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