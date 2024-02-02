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    • Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;nin ilk astronotu Alper Gezeravcı&#039;nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor
    Uzay, Alper Gezeravcı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    20 Ocak'ta uzay görevine başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor. Gezeravcı ve 3 astronotun bugün Dragon kapsülü ile dönüş yolculuğu başlayacak. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.  

    Axiom Space şirketi, bugün Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile beraberindeki 3 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğunun başlayacağını bildirdi.

     

    ORLANDO AÇIKLARINA İNİŞ YAPACAKLAR

    Ekip Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50'de ayrılacak. Yaklaşık 30 saat sürmesi planlanan yolculuk heyecanla bekleniyor. Öte yandan ekib taşıyacak Dragon kapsülünün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.  

     

    ÇOK SAYIDA DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

    Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana çok sayıda deney gerçekleştirdi. Bunlar arasında Uzay İçin Yeni Nesil Alaşımlar (UYNA), yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran "MESSAGE", Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin önerisi olan ve öğretmenleri Birsen Geçer'in proje yöneticisi olduğu Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) deneyi, TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyi de bulunuyor.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UzayAlper Gezeravcı
    Haberler > Gündem > Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor
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