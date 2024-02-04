SpaceX'ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir gün daha ertelendi

SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünün bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Açıklamada olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen dönüşün 6 Şubat'ta yapılacağı yer aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü yine ertelendi. Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması sebebiyle 5 Şubat'ta yapılması planlanan dönüşün bir gün daha uzadığı öğrenildi.

6 ŞUBAT'A KADAR BEKLEYECEKLER

SpaceX, sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrılmanın 6 Şubat'ta yapılmasının hedeflendiği yer aldı.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Gezeravcı önceki gün düzenlenen veda törenindeki yaptığı konuşmada, ekibin parçası olduğu için onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.

19 OCAK'TA FIRLATILMIŞTI

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu, 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotları SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak 13.40'ta (TSİ) ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmıştı...