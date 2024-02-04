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    • SpaceX'ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir gün daha ertelendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    SpaceX&#039;ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı&#039;nın dönüşü bir gün daha ertelendi
    Alper Gezeravcı, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünün bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Açıklamada olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen dönüşün 6 Şubat'ta yapılacağı yer aldı.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü yine ertelendi. Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması sebebiyle 5 Şubat'ta yapılması planlanan dönüşün bir gün daha uzadığı öğrenildi. 

    SpaceX'ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir gün daha ertelendi

    6 ŞUBAT'A KADAR BEKLEYECEKLER

    SpaceX, sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrılmanın 6 Şubat'ta yapılmasının hedeflendiği yer aldı. 

    SpaceX'ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir gün daha ertelendi

    HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Gezeravcı önceki gün düzenlenen veda törenindeki yaptığı konuşmada, ekibin parçası olduğu için onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.

    SpaceX'ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir gün daha ertelendi

    19 OCAK'TA FIRLATILMIŞTI

    İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu, 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotları SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak 13.40'ta (TSİ) ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmıştı...

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > SpaceX'ten yeni açıklama geldi, Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir gün daha ertelendi
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