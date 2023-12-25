25 Aralık 2023 21:04 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:44

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi, İstanbul Anadolu yakası semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Telefonunu eline alan vatandaşlar, o anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Amerikan şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları uzaya gönderilmişti.

STARLİNK UYDUSU NE İŞE YARAR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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Oynat Starlink uyduları Diyarbakırlıları heyecanlandırdı: Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Elon Musk’a ait Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları bu kez Diyarbakır semalarında görüntülendi. Vatandaşlar şaşkınlıkla izlediği o anları saniye saniye kaydetti.

SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda tüm ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin %50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin %10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu. CEO Elon Musk açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla SpaceX 775 uyduyu konuşlandırdı.