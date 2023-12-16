Şebeke sorunları ortadan kalkacak, Starlink mobile geliyor! İnternet uzaydan gelecek

16 Aralık 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:51

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Bloomberg

SpaceX’in uzaydan internet sağlayan Starlink projesi, mobil kullanıcıları da hedefliyor. Elon Musk’ın uzay şirketi, ABD’de doğrudan uzaydan akıllı telefonlara internet bağlantısı kurmak için yeni bir lisans aldı.

Uzay çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, SpaceX’in Starlink projesi ise uzaydan dünyaya internet ulaştırmayı amaçlıyor.

Şu anda taşınabilir ve sabit internet olarak kullanılabilen Starlink'in Önümüzdeki yıl Türkiye’ye de gelmesi planlanıyor. Mobil internet için de devrim niteliğinde bir potansiyel taşıdığı düşünülen Starlink, mobil kullanıcılar için internet hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

STARLİNK MOBİL İNTERNET İÇİN LİSANS ALDI

Bloomberg’in haberine göre, SpaceX, Starlink’in ABD’de doğrudan akıllı telefonlara internet bağlantısı sağlaması için Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) geçici bir lisans aldı. T-Mobile ile işbirliği yapacak olan SpaceX, ilk testleri ABD’de gerçekleştirecek.

Altı ay süreli verilen bu lisans, 840 uydu ve 2000 kullanıcı ile ABD’de yapılacak denemeleri kapsıyor. Bu test ile, akıllı telefonların uzaydan gelen internet sinyallerini doğrudan alması hedefleniyor.

Teknoloji başarılı olursa, bağlantı uzaydan geleceği için baz istasyonu ile iletişim kurma zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu da baz istasyonlarına gerek kalmaması ve telefonların çekmediği bölgelerde de internet erişimi sağlanmasının mümkün olacağı anlamına geliyor.

Bu teknoloji hakkında henüz çok fazla ayrıntı yok. Her akıllı telefonun bu teknolojiyi destekleyip desteklemeyeceği de bilinmiyor.