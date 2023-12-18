Steam kış indirimleri ne zaman, hangi oyunlar indirime girecek?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Steam kış indirimleri 2023 ne zaman, hangi oyunlar var? | Steam kış indirimlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Oyuncuların merakla beklediği Steam kış indirimlerinde bu sene hangi oyunlar yer alacak merak ediliyor. Peki Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte Steam kış indirimler hakkında bilgiler…
Steam kış indirimleri ne zaman? Steam’de kış indirimleri başlıyor. Oyun fiyatlarında büyük indirimlerin yaşanacağı Steam kış indirimleri çok yakında. Peki, Steam kış indirimleri 2023 hangi oyunlar var? İşte detaylar…
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Steam kış indirimleri 21 Aralık 2023 Perşembe günü başlayıp, 4 Ocak 2024 Perşembe günü sona erecek. Steam kış indirimleri 15 gün sürecek.
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ HANGİ OYUNLAR?
Steam, yılda dört defa Steam genelinde gerçekleşen mevsimsel indirim etkinlikleri düzenler. Çıkmış her oyun bu etkinliklere indirimle katılabilir. Oyunlar henüz açıklanmadı. 21 Aralık’ta oyunlar belli olacak.
STEAM’DE 2022 YILINDA HANGİ OYUNLAR KIŞ İNDİRİMİNE GİRDİ?
2022 Aralık ayında kış indirimine giren bazı oyunlar şunlardı:
- Total War
- Final Fantasy
- Fallout
- Battlefield
- The Elder Scrolls
- Civilization
- Assassin’s Creed
- Warhammer
- Doom
- Resident Evil
- Need For Speed
- Star Wars
- Age of Empires
- EA Sports
- Tom Clancy’s
- Monster Hunter
- Dragonball
- Halo
- Hitman
- Borderlands
- The Witcher
STEAM İNDİRİM TAKVİMİ 2023
Gizem Festivali: 20-27 Şubat
İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)
Bulmaca Festivali: 24 Nisan - 1 Mayıs
Spor Festivali: 15-22 Mayıs
Next Fest: 19-26 Haziran
Yaz İndirimi: 29 Haziran - 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül
SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim
Next Fest: 9-16 Ekim
Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)
Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)