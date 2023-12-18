Steam kış indirimleri ne zaman, hangi oyunlar indirime girecek?

18 Aralık 2023 21:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 21:25

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Steam kış indirimleri ne zaman? Steam’de kış indirimleri başlıyor. Oyun fiyatlarında büyük indirimlerin yaşanacağı Steam kış indirimleri çok yakında. Peki, Steam kış indirimleri 2023 hangi oyunlar var? İşte detaylar…

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam kış indirimleri 21 Aralık 2023 Perşembe günü başlayıp, 4 Ocak 2024 Perşembe günü sona erecek. Steam kış indirimleri 15 gün sürecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ HANGİ OYUNLAR?

Steam, yılda dört defa Steam genelinde gerçekleşen mevsimsel indirim etkinlikleri düzenler. Çıkmış her oyun bu etkinliklere indirimle katılabilir. Oyunlar henüz açıklanmadı. 21 Aralık’ta oyunlar belli olacak.

STEAM’DE 2022 YILINDA HANGİ OYUNLAR KIŞ İNDİRİMİNE GİRDİ?

2022 Aralık ayında kış indirimine giren bazı oyunlar şunlardı:

Total War

Final Fantasy

Fallout

Battlefield

The Elder Scrolls

Civilization

Assassin’s Creed

Warhammer

Doom

Resident Evil

Need For Speed

Star Wars

Age of Empires

EA Sports

Tom Clancy’s

Monster Hunter

Dragonball

Halo

Hitman

Borderlands

The Witcher

STEAM İNDİRİM TAKVİMİ 2023

Gizem Festivali: 20-27 Şubat

İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)

Bulmaca Festivali: 24 Nisan - 1 Mayıs

Spor Festivali: 15-22 Mayıs

Next Fest: 19-26 Haziran

Yaz İndirimi: 29 Haziran - 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)

Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül

SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim

Next Fest: 9-16 Ekim

Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)

Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)

Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)