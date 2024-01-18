Tarihi göreve hazır! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı bu gece uzaya gidecek

18 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 10:56

Türkiye, nefesini tuttu, tarihi uzay yolculuğunu merakla bekliyor. SpaceX roketi ile uzaya gönderilecek olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki uluslararası ekibin, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzaya gönderilmesi planlanmıştı. Ancak Amerikan uzay taşımacılığı ve roket firması SpaceX, fırlatma tarihini erteledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelendiğini açıkladı. Fırlatmanın bu gece TSİ 00.49’da NASA'ya ait ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanıyor.

Peki, fırlatma neden ertelendi? Açıklamaya göre, erteleme ile ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına imkan sağlanacak. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle ertelendiği ifade ediliyor.

ALPER GEZERAVCI BU GECE UZAY YOLCUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, fırlatmanın bu gece TSİ 00.49'da yapılmasının planladığını belirterek, "Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.

TÜRK ASTRONOT UZAYDAN İLK BAĞLANTIYI ERDOĞAN İLE YAPACAK

Bakan Mehmet Fatih Kacır, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Uzay Planı çerçevesinde adımların birer birer atıldığını dile getiren Kacır, 36 bin aday arasından bütün başvuruların titizlikle incelendiğini söyledi.

Sağlık, psikolojik, bilimsel ve teknik açıdan en doğru isim tercih edilmek istendi. Nihayetinde Gezeravcı ilk astronotumuz olarak belirlendi. 36 saat 4 dakika sürecek yolculukla uluslararası uzay istasyonuna geçecek. Bir bilim misyonu gerçekleştirecek.14 günlük süre boyunca Türkiye ile bağlantı kuracak. İlk bağlantının da Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleşmesi planlanıyor." dedi.

UZAY MÖNÜSÜNDE NELER VAR?

İlk Türk astronotun uzayda ne yiyeceği, ne içeceği de merak ediliyor. Yerçekimi olmadığı için yemeklerin uzaya kuru gönderileceği açıklanmıştı. Astronotların sevdiği yemekler ise önceden belirlendi ve mönü buna göre yapıldı.

Alper Gezeravcı'nın uzay mönüsünde et haşlaması, pilav ve buğulama gibi 200 çeşit yemek var. Bu arada bu yemeklerin hepsi Gezeravcı için değil. Gezeravcı ile birlikte uzay yolculuğuna çıkacak diğer üç astronot için de aynı yemekler belirlendi.

Öte yandan, yer çekimi olmadığı için duş almanın imkansız olduğu uzay istasyonunda temizlik steril havlularla yapılıyor.

14 GÜNDE 13 BİLİMSEL DENEY

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamasına göre, deneyler için yayınlanan çağrıya gelen cevaplar, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirildi.

Gezeravcı'nın yapacağı deneyler arasında şunlar bulunuyor;

Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak "UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi".

Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini imkan sağlayacak olan "GMETAL".

Ayrıca TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi planlanıyor.

"ALGALSPACE" deneyi ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk defa kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma yapılacak.

"OKSİJEN SATURASYONU" deneyinde ise Gezeravcı, yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanmasını sağlayacak.

SİLİFKE'DEN UZAYA GİDEN YOL

Mersin Silifke’de 1979’da doğan Alper Gezeravcı, Yörük olduğunu söylüyor. Gezeravcı, "Küçüklüğünden itibaren, hayalinin sınırı gökyüzü olan bir çocuğun, hayalinin eşiğini uzaya taşıyan bir adımdır bu" diyerek küçüklükten beri uçmanın bir tutku olduğunu söylüyor.

Gezeravcı, aynı zamanda bir savaş uçağı pilotu. Türk Hava Kuvvetleri’nde 15 yıl pilotluk yaptığı öğrenilen ilk Türk astronotumuzun, lisans eğitimini Hava Harp Okulu’nda elektronik mühendisliği alanında tamamladığı aktarılıyor.

Wright-Patterson Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans yapan Gezeravcı, F-16 başta olmak üzere birçok uçak modeli kullandı.

Ayrıca Gezeravcı, THY’de 7 yıl kaptan pilot olarak çalıştı.

GEZERAVCI'NIN YOLCULUĞU ÖNCESİNDE UZAY HATIRA KARTI ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkine tıklayarak uzay hatırası kartı oluşturabilirsiniz.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

TARİHİ UZAY MİSYONU BİRÇOK KENTTE ETKİNLİKLERLE TAKİP EDİLEBİLECEK

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu ülkenin dört bir yanından takip edilebilecek. Bakan Kacır'ın açıklamasına göre; İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.