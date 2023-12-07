7 Aralık 2023 01:13 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 01:14

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tiktok kapanacak mı? Sorusu, özellikle Tiktok uygulamasını aktif olarak kullanmakta olan kullanıcıların en çok merak etmekte olduğu ve araştırdığı sorular arasında yer alıyor. TikTok platformunda gerçekleştirilmekte olan yayınlar büyük tepki çekiyor. Peki, Tiktok kapanacak mı? Tiktok neden kapanıyor, sebebi ne? Tiktok uygulaması neden mecliste konuşuluyor?

TİKTOK KAPANACAK MI?

Tiktok uygulamasının kapanmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) sosyal medya platformu TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştı. TikTok'un kapatılacağı iddiasına dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tiktok platformuna dair güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik paylaşan 13 kişi tutuklandı. Huzurunuzu ve güvenliğinizi bozan her kim olursa olsun lütfen 112'yi arayın. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz." İfadelerini kullandı. Tiktok platformu günümüzde en çok tercih edilmekte olan sosyal medya platformları arasında yerini alıyor ve kullanıcı sayısı ile birlikte dikkat çekmeyi başarıyor. Ocak 2022 itibarıyla, TikTok dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştı. Böylece dünya üzerinde en çok tercih edilmekte olan platformlardan bir tanesi haline geldi.

TİKTOK KAPANMA İDDİASI NEDEN GÜNDEMDE?

"Laz kızı" olayından sonra sosyal medya platformu TikTok'ta benzer skandallar hız kesmeden devam ediyor. Bu tarz olayların son zamanlarda sık sık gündeme gelmesi nedeniyle birçok vatandaş tarafından gösterilen tepkiler, platformun gözden geçirilmesine neden olabilmekte. Son olarak orta yaşlı bir kadın, skandal ifadeler kullandı. Bu tarz olayların gün geçtikçe farklı şekillerde ve birçok kez gündeme gelmesi, platformun daha fazla olumsuz örnek ile dikkat çekmesine neden oluyor. Ayrıca Tiktok platformu dünya üzerinde birçok farklı ülkede yasaklı uygulama olarak kabul edilmektedir.