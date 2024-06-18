TikTok, yeni sosyal medya platformunu sessiz sedasız yayınladı! Whee isimli uygulama artık kullanılabilir...

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, Whee isimli yeni uygulamasını yayınladı.

iOS ve Android uygulama mağazalarında yayınlanan yeni uygulamayı kullanıcılar artık telefonlarına indirebiliyor. Instagram ve Snapchat'e rakip olarak geliştirilen yeni uygulama daha fazla özgürlük vaat ediyor.

TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketi, Whee adlı yeni uygulamasını sessiz sedasız yayınlayarak organik bir kullanıcı kitlesini hedefliyor.

Uygulamanın açıklamasında:

“Whee, hayatın spontane anları üzerinden yakın arkadaşlarınızla bağlı kalmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış yeni bir sosyal uygulamadır. Yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği, hayatın içinden fotoğraflar çekip paylaşarak gerçek kişiliğinizi ortaya koyun. Whee, yakın arkadaşların hayatlarından anları paylaşabileceği en iyi yerdir.” yazıldı.

Uygulama şu anda bir düzine pazarda mevcut ancak ABD'de kullanıma sunulmaması dikkat çekiyor. Uygulama şu anda Play Store ve App Store'da indirlebiliyor.

Uygulamanın ekran görüntülerinde Instagram benzeri bir sistemle benzer bir şekilde çalıştığı ve içeriği yalnızca arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve yalnızca arkadaşlarınızın gönderilerinizi beğenmesine ve yorum yapmasına izin veriyor.

Whee'nin sessiz sedasız yayınlanması, şirketin TikTok Notes'u piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra yayınlaması dikkat çekici. Kullanıcıların yeni uygulamayı tercih edip etmeyeceği merak konusu.