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Haberler > Teknoloji > Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor...

Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiktok, X&#039;i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı. Rapora göre haber okuma, dinleme ve izleme sayısı dünyada azalıyor.

Gençlerin haberleri takip etmemesinin nedeni olarak, haberlerin depresif, acımasız ve sıkıcı olması. Dünyada her 10 kişiden dördü sık sık ya da bazen haberlerden uzak durduğunu söyledi.

2017'de bu oran yüzde 29 iken yeni yayınlanan raporda yüzde 39 olarak açıklandı.

Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor... - 1. Resim

SAVAŞLAR HABERLERDEN SOĞUTUYOR

Ortadoğu ve Ukrayna'da devam eden çatışmaların, gençler ve insanların haber takip etmemesine neden olabileceği düşünülüyor.

Yayımlanan raporun en çarpıcı yeri ise haberden kaçınma düzeyinin rekor bir artışla yükselmiş olması. 

Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor... - 2. Resim

SEÇİMLER İLGİYİ ARTIRIYOR

YouGov araştırma şirketi 47 ülkede 94 bin 9434 yetişkinle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, dünya çapında seçimlerin olduğu dönemde bir araştırma yaptı.

Rapor için yapılan araştırmada, ülkelerde gerçekleştirilen seçimlerin haberlere ilgiyi artırdığı ancak genel olarak ilginin azaldığı tespit edildi.

Dünya çapında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 46'sı, haber takibiyle çok ya da aşırı derecede ilgili olduklarını söyledi. 2017'de bu oran yüzde 63'tü.

Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor... - 3. Resim

TİKTOK, X'İ GEÇTİ

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'nda, geçtiğimiz 10 yılda televizyon, yazılı basın ve geleneksel haber kaynaklarının izleyicilerinde keskin bir düşüş olduğu belirtildi.

Gençlerin haberleri internet ve sosyal medya ile almayı tercih ettiği belirtildi. İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmada katılanların yüzde 73'ü haberleri internetten okuduğunu söyledi.

 Haber takibinin en fazla yapıldığı platform yıllardır düşüşte olan Facebook. Youtube ve WhatsApp gençler için önemli bir haber kaynağı olmaya devam ediyor.

Uzun süredir yükselişte olan TikTok ilk kez X'i (Eski adıyla Twitter) geride bıraktı. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 23'ü haberleri takip etmek için TikTok'u kullanıyor. 

Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor... - 4. Resim

TÜRKİYE'DE DURUM NE? 

Türkiy'de haberler çoğunlukla online olarak takip ediliyor. Vatandaşların yüzde 70'i haberleri internetten takip ediyor. Açıklanan rakamlara sosyal medya kullanımı da dahil.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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