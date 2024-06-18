Google Pixel 9 Pro XL ilk kez ortaya çıktı! Geekbench'te telefon görüldü...
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Google'ın Pixel serisi telefonları kullanıcılar tarafından oldukça popüler bir marka. Firma en yeni telefonunu Ekim ayında tanıtması beklenirken, Pixel 9 Pro XL modeli Geekbench'te görüldü ve teknik özellikleri belli oldu.
Google'ın Ekim ayında, çift kameralı Pixel 9, üç kameralı Pixel 9 Pro ve amiral gemisi telefonu Pixel 9 Pro XL'den oluşan üç adet Pixel 9 serisi telefonunu tanıtacağı daha önce sızdırılmıştı.
Ancak sızdırılan bilgilerde XL'ın ismi geçmiyordu ve en yeni sızıntılar Google Pixel 9 Pro XL'ı doğruladı. Geekbench, bilgisayarların, dizüstü bilgisayarların, tabletlerin ve telefonların işlemcilerini ve grafik kartlarını kıyaslamak için tescilli ve ücretsiz bir platformlar arası yardımcı program.
Şirket, Google Pixel 9 Pro XL'ı test programında denedi ve kimsenin haberi olmadan sildi. Tensor G4 işlemcisi 1 adet 3.10GHz ana çekirdeğe, 3 adet 2.6GHz performans çekirdeğine ve dört adet 1.95GHz verimlilik çekirdeğine sahip. Ayrıca 16GB RAM ile birlikte geliyor.
GSMArena'nın haberine göre, Pixel 9 Pro XL aynı zamanda Mali G715 grafik işlemcisine de sahip. Pixel 8 Pro'da da G715 GPU bulunuyor ancak yenisinin ya daha fazla çekirdeğe ya da daha yüksek bir saate sahip olmasını bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi