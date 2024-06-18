Sadece bir ayda, 10 Nvidia hissedarı 36 milyar dolarlık servet kazandı!

Nvidia'nın CEO'su şirketin yükselen hisseleri nedeniyle büyük bir servet artışı yaşadı ve şu anda 115 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin 12. kişisi konumunda.

Aralarında Mark Stevens'ın da bulunduğu diğer üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri de önemli kazançlar elde ederek toplamda 10 milyar doların üzerinde hisse senedine sahip oldu.

Nvidia'ya ilk kez 1993 yılında dahil olan Stevens, firmanın ilk yatırımlarında kilit bir rol oynadı ve şu anda 5 milyar dolar değerinde hisseye sahip. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Brooke Seawell ise yaklaşık 27 yıldır yönetim kurulunda yer alıyor ve 700 milyon dolar değerinde hisseye sahip. Nvidia'daki direktörler ve yöneticiler, değeri 130 milyar doları aşan hisselerin yüzde 4,23'üne toplu olarak sahip.

NVIDIA HER ZAMAN BAŞARILI DEĞİLDİ

Nvidia, her zaman başarılı bir şirket değildi, 1993 ve 1997 yılları arasında şirket birçok kez iflasın eşiğine geldi. Ancak şirket oyun oynayan kişileri ve yapay zeka alanına yaptığı yatırımlarla, önemli bir büyüme ve pazar payı kazandı.

Şirketin kurucu ortaklarından olan Curtis Priem hisselerini erkenden satarak şu anda kazanılan milyar dolarları kaçırdı ve Jensen Huang gibi yöneticiler hisse senetlerini satmayıp büyük başarılar elde etti.

Huang'ın liderliği ve ekip çalışmasına odaklanması Seawell gibi yönetim kurulu üyeleri tarafından övgüyle karşılandı ve Huang'ın şirketi zorlukların üstesinden getirdiği ve geçmiş hatalardan ders çıkardığı için takdir edildi.

Mevcut Nvidia yöneticileri ve idarecileri, sahip oldukları hisseler ve yaptıkları satışlar sayesinde önemli bir servet artışı elde ettiler. Nvidia'nın piyasa değerinin 3,2 trilyon doları aşmasıyla birlikte, Jensen Huang, Mark Stevens ve Colette Kress gibi önemli isimler servetlerinde önemli artışlar görerek net değerlerinin önemli ölçüde arttığını gördüler.