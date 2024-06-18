Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Sadece bir ayda, 10 Nvidia hissedarı 36 milyar dolarlık servet kazandı!

Sadece bir ayda, 10 Nvidia hissedarı 36 milyar dolarlık servet kazandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadece bir ayda, 10 Nvidia hissedarı 36 milyar dolarlık servet kazandı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nvidia'nın CEO'su şirketin yükselen hisseleri nedeniyle büyük bir servet artışı yaşadı ve şu anda 115 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin 12. kişisi konumunda.

Aralarında Mark Stevens'ın da bulunduğu diğer üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri de önemli kazançlar elde ederek toplamda 10 milyar doların üzerinde hisse senedine sahip oldu.

Nvidia'ya ilk kez 1993 yılında dahil olan Stevens, firmanın ilk yatırımlarında kilit bir rol oynadı ve şu anda 5 milyar dolar değerinde hisseye sahip. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Brooke Seawell ise yaklaşık 27 yıldır yönetim kurulunda yer alıyor ve 700 milyon dolar değerinde hisseye sahip. Nvidia'daki direktörler ve yöneticiler, değeri 130 milyar doları aşan hisselerin yüzde 4,23'üne toplu olarak sahip.

Sadece bir ayda, 10 Nvidia hissedarı 36 milyar dolarlık servet kazandı! - 1. Resim

NVIDIA HER ZAMAN BAŞARILI DEĞİLDİ

Nvidia, her zaman başarılı bir şirket değildi, 1993 ve 1997 yılları arasında şirket birçok kez iflasın eşiğine geldi. Ancak şirket oyun oynayan kişileri ve yapay zeka alanına yaptığı yatırımlarla, önemli bir büyüme ve pazar payı kazandı. 

Şirketin kurucu ortaklarından olan Curtis Priem hisselerini erkenden satarak şu anda kazanılan milyar dolarları kaçırdı ve Jensen Huang gibi yöneticiler hisse senetlerini satmayıp büyük başarılar elde etti. 

Huang'ın liderliği ve ekip çalışmasına odaklanması Seawell gibi yönetim kurulu üyeleri tarafından övgüyle karşılandı ve Huang'ın şirketi zorlukların üstesinden getirdiği ve geçmiş hatalardan ders çıkardığı için takdir edildi.

Mevcut Nvidia yöneticileri ve idarecileri, sahip oldukları hisseler ve yaptıkları satışlar sayesinde önemli bir servet artışı elde ettiler. Nvidia'nın piyasa değerinin 3,2 trilyon doları aşmasıyla birlikte, Jensen Huang, Mark Stevens ve Colette Kress gibi önemli isimler servetlerinde önemli artışlar görerek net değerlerinin önemli ölçüde arttığını gördüler.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana'da bayram sabahı yangın faciası! Bir aile yok olduAnkara'da ortalık karıştı! Kestikleri hayvan veremli çıktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor... - TeknolojiTiktok, X'i geride bıraktı! Gençler haber okumuyor...Google Pixel 9 Pro XL ilk kez ortaya çıktı! Geekbench'te telefon görüldü... - TeknolojiGoogle'ın en yeni telefonu sızdırıldı!Apple Watch Series 10'un tasarımı belli oldu! Watch Ultra'nın yerini alacak... - TeknolojiEn yeni Apple Watch'un tasarımı belli oldu!Apple Intelligence bekleyecek: En önemli Siri özellikleri 2025'e ertelendi! - TeknolojiApple'dan beklenmeyen ilginç karar!Roketsan'dan Fransa'da gövde gösterisi! En yeni sistemlerini Eurosatory 2024'te sergiliyor... - TeknolojiRoketsan en yeni sistemlerini Fransa'da sergiliyor!Teknoloji devi Xiaomi, rüşvet skandalıyla karşı karşıya! İki yönetici kovuldu... - TeknolojiDünyaca ünlü dev şirkette skandal!
Sonraki Haber Yükleniyor...