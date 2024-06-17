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Haberler > Teknoloji > Apple Watch Series 10'un tasarımı belli oldu! Watch Ultra'nın yerini alacak...

Apple Watch Series 10'un tasarımı belli oldu! Watch Ultra'nın yerini alacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Watch Series 10&#039;un tasarımı belli oldu! Watch Ultra&#039;nın yerini alacak...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl piyasaya sürülecek Apple Watch Series 10'un önceki modellerine göre daha ince ve daha büyük bir ekrana sahip olacağı sızdırıldı.

MacRumors'un haberine göre, yeni nesil Apple Watch'un ekran boyutlarının 41mm'den 45mm'e ve 45mm'den 49mm'e yükseleceğini ve aynı zamanda daha ince bir tasarımla karşımıza çıkacağını belirtti. Referans olması açısından, şu anki Apple Watch Ultra 49mm kasa boyutuna sahip.

Apple Watch Ultra'nın bu yıl "kabaca aynı" kalacağını, ancak üretim verimliliği beklentileri karşılanırsa yeni bir koyu/siyah kasa rengi seçeneğinin sunulabileceğini kaynaklar aktardı.

Apple Watch Series 10'un tasarımı belli oldu! Watch Ultra'nın yerini alacak... - 1. Resim

Daha önce sızdırılan bilgilere göre, 2024 Apple Watch'un, saatin 10. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle "Apple Watch X" olarak adlandırılabileceği söylendi. Apple'ın kasayı incelten yeni manyetik kayış takma sistemini kullanacağı söyleniyor ancak bunu Apple Watch Series 10'da görecek miyiz belli değil.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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