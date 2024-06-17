Apple Intelligence bekleyecek: En önemli Siri özellikleri 2025'e ertelendi!

Apple, en önemli Apple Intelligence özelliklerini Eylül ayında ‌iOS 18‌'in herkese açık sürümüyle birlikte sunmayacak gibi görünüyor. Bunun yerine, birçok özellik 2025 yılında sunulması planlanan ‌iOS 18‌ güncellemesindeki Siri yenilikleriyle birlikte gelecek.

iOS 18 ilk piyasaya sürüldüğünde Siri'de herhangi bir iyileştirme olmayacak anlamına gelmiyor. Bloomberg'in haberine göre, iOS 18'deki Siri, Eylül ayında hala bazı "yeni özellikler" kazanacak.

Bunlar arasında ekranın kenarında parlayan bir ışıkla gelen yeni bir arayüz, siz takılıp kalsanız bile sizi anlayacak daha zengin doğal dil yetenekleri, cihaz içi desteği güçlendirmek için daha fazla Apple ürünü bilgisi ve metin yoluyla soru sorma seçeneği olan "Siri'ye Yaz" özelliği yer alıyor.

Siri'deki en önemli gelişmeleri görmek için önümüzdeki yılı beklememiz gerekecek. 2025'teki bir ‌iOS 18‌ güncellemesi, Apple'ın sanal asistanına aşağıdaki iyileştirmeleri telefonlara getirmeyi planlıyor:

Kişisel Bağlam: Siri, sorularınıza cevap vermek için fotoğraflarınızdan, takvim etkinliklerinden, Mesajlar'dan ve diğer uygulamalardan bilgi alabilecek. Apple, bir kişinin annesinin uçuşunun ne zaman indiğini sorduğunda Siri'nin bunu yakın zamanki mesajlaşmalara ve e-postalara dayanarak anlayabilmesi örneğini verdi.

Anlamsal Dizinleme: Apple Intelligence, e-postalarınızdan, görüntülerinizden, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden ve kullandığınız uygulamalardan alınan verileri depolamak için cihaz içi bir anlamsal dizin oluşturuyor. Hızlıca bu verileri yedeklediği bölümden alarak size yardımcı olabiliyor.

Uygulama Kontrolü: Siri ilk kez uygulamalardaki tüm bireysel özellikleri kontrol edebilecek ve kişisel asistanın gerçekleştirebileceği işlevlerin kapsamını genişletecek. ‌Siri‌ belirli belgeleri açma, bir notu bir klasörden diğerine taşıma, bir e-postayı silme, bir makaleyi özetleme, bir web bağlantısını e-postayla gönderme ve Apple Haberler'de belirli bir haber sitesini açma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor olacak.

Ekran Farkındalığı: Ekran farkındalığı ile Siri, zaman içinde daha fazla uygulamada kullanıcıların içeriklerini anlayabilecek ve bunlarla ilgili işlem yapabilecek. Örneğin, bir arkadaşınız mesajlarda yeni adresini size mesaj attığında, alıcı "Bu adresi onun kişisel kartına ekle" diyebilir.

Bu Siri iyileştirmeleri gibi, Apple Intelligence özellikleri de başlangıçta yalnızca Amerikan İngilizcesini destekleyecek ve ek diller ve bölgeler için destek 2025'e kadar telefonlarda yayınlanmayacak.

YAPAY ZEKA GÜNCELLEMELERİ 2024 SONLARINDA GELİYOR

Mail uygulamasının bazı yeni yapay zeka özelliklerinin "2024'ün sonlarına doğru" kullanıma hazır olmayacağını belirtiyor. Bunlar arasında haber bültenleri, duyurular ve alışveriş gibi kategorilerde e-postaları gruplayabilen yeniden tasarımı da bulunuyor.

Xcode için bulut tabanlı yapay zeka modelleri kullanan yeni bir programlama yardımcısı olan Swift Assist de benzer şekilde yılın sonuna kadar kullanıma sunulması beklenmiyor. ChatGPT ile Siri entegrasyonu da ilk sürümü kaçırabilir.

Eksik geliştirmelere rağmen, Apple Intelligence'ın ilk sürümü yine de birçok özellik sunacak. Bildirimleri önceliklendirmek ve uyarılarınız ve metin mesajlarınızın hızlı özetlerini sağlamak için yapay zeka kullanılıyor olacak.

Yazılım ayrıca web sayfalarını, sesli notları, toplantı notlarını ve e-postaları özetleme yeteneğine sahip olacak. Ek olarak, yeni yazma araçları, resim oluşturma ve Genmoji adı verilen özel yapay zeka ile oluşturulmuş emojiler yeni güncellemeye telefonlara geliyor.