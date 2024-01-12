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    Togg, yapay zekalı akıllı cihaz kamerasını T10F ile duyurdu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, AI Kamera yeniliğini duyurdu. AI yani yapay zeka kamera özelliği, kullanıcıların yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına ve saklamalarına imkan tanıyor.

    Togg, yapay zekalı akıllı cihaz kamerasını T10F ile duyurdu
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Togg, akıllı cihazlarına yönelik en yeni uygulaması olan yapay zeka destekli kamerasını Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CES'te ürün, tasarım ve teknolojilerini sergileyen Togg, AI Kamera uygulamasının duyurusunu da yaptı.

    Togg'un AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

    Bu uygulamayla en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

    19 FARKLI YAPAY ZEKA ALGORİTMASIYLA ÇALIŞIYOR 

    Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera'nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor.

    Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile üst düzey görsellere dönüşebiliyor.

    Yalnızca tek bir tıkla çok sayıda yapay zeka filtresi uygulanarak uzay, kedi temalı "patiler" veya gelecek fantezisi gibi yeni dünyalara erişilebiliyor, epik maceralardan sahneler tekrar tekrar yaşanabiliyor.

    AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini "sergi moduna" alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Togg
    Haberler > Teknoloji > Togg, yapay zekalı akıllı cihaz kamerasını T10F ile duyurdu
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