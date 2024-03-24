Türk misafirperverliğini süper app ile dünyaya taşıdı! WeBee dünyadaki zincir otellerin tercihi oldu 

Yüzde 100 Türk firması olan WeBee, geliştirdiği süper app ile otellerde misafir memnuniyetini artırıyor. WeBee CEO’su Özgür Zan, müşteri memnuniyetinde dünya birincisi, üç ülkede ise pazar lideri olduklarını söyledi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dünyada Türkler kadar misafirperver başka bir millet belki de yoktur. Türk milleti sadece misafirperverliği değil hizmet kalitesiyle de dünyada adından söz ettiriyor. Özellikle turizm tesislerinde verilen hizmetlerden etkilenen yabancı turistler tekrar tekrar Türkiye’yi ziyaret ediyor. Yerli misafir deneyim platformu WeBee de otellerde hizmetleri dijitalleştirerek Türk misafirperverliğini tüm dünyaya gösteriyor.

5 SANİYEDE ENTEGRASYON

WeBee’nin kurucu ortağı ve CEO’su Özgür Zan, WeBee ile otellerde misafir memnuniyetini artırdıklarını belirterek, 5 hafta sürecek entegrasyonu yapay zekâ ile 5 saniye gibi bir sürede otellere entegre ederek hemen sistemi devreye aldıklarını söyledi. Zan “WeBee ile otellere altyapı hizmeti veriyoruz. Aslında oteller için süper app geliştirdik. Müşteri uygulamayı telefonuna yüklediğinde ya da QR kodu okutarak her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Uygulama üzerinden chek-in yapabiliyor, resepsiyona uğramadan cep telefonu üzerinden oda kapısını açabiliyor, odadayken yemek sparişi verebiliyor, restoranda rezervasyonu yapabiliyor. Uygulama 110 dilde anlık çeviri yapıyor. Misafir otelde hiç kimseyle konuşmadan taleplerini mesaj yoluyla kendi dilinde iletebiliyor, otel ise mesajı kendi dilinde görüp anında cevap verebiliyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR

Konaklama esnasında ya da hizmet sonrasında uygulama üzerinden misafirlere anket yönelttiklerini anlatan Zan şunları kaydetti: Yorumları takip ediyoruz. Ziyaretçinin kötü bir not vermesi durumunda otel yönetiminin bundan hemen haberi oluyor, müşterinin memnuniyeti artıyor. Yapay zekâyla 2.500 farklı segment tahminde bulunuyoruz. Mesela siz bir iş adamısınız ve otele iş amaçlı geldiniz. Siz otelde SPA olduğunu bilmezken yapay zekâ size yorgunluğunuzu atmak için öneride bulunuyor. Otel de ek satış yapıp kazancını artırıyor. Otel yönetimi de uygulama üzerinden iş atayabiliyor. Böylece takip edilebilirlik ve verimlilik de artıyor.

Özgür Zan, yakın dönemde ödeme sistemini de devreye alacaklarını bildirdi.

DÜNYADA BİR NUMARA

Bugüne kadar 1 milyondan fazla tekil kullanıcıya hizmet verdiklerini dile getiren Zan “23 ülkede 250 otele hizmet veriyoruz. YTÜ Teknopark, Dubai ve Londra’da ofislerimiz var. Üç ülkede pazar lideriyiz. Gartner tarafından yapılan değerlendirmeye göre müşteri memnuniyetinde 5 üzerinden 4,9 puan ile kendi alanımızda dünyada birinci seçildik. Hedefimiz unicorn olmak ve finansal anlamda dünyada ilk üçe girmek” ifadelerini kullandı.

YATIRIM TURUNA ÇIKTI, HEDEFTE UNİCORN OLMAK VAR

Hızlı bir şekilde büyüyen WeBee üçüncü yatırım turuna çıktı. İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının yatırımcısı olduğu platform 1,4 milyon dolarlık yeni yatırımla toplam 4 milyon dolar yatırıma ulaşmayı hedefliyor. Özgür Zan, Türkiye’de bugüne kadar Faz 2 aşamasında AB’den 854 bin dolar hibe desteği alan tek platform olduklarını belirterek “Dünyada sayılı zincir otellere hizmet veriyoruz. Binden fazla şubesi olan büyük bir grup ile görüşüyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde unicorn olmak” dedi.