Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN NATO tatbikatında!

Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN NATO tatbikatında!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN NATO tatbikatında!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ULAK Haberleşme, NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı olan CWIX 2024'e Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olan uMAYA SD-WAN ile katılım sağladı

Geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen uMAYA SD-WAN, askeri ortamda kullanılarak gerçek bir NATO ağında test edilme imkanına sahip oldu

ULAK Haberleşme AŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN, NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı olan CWIX 2024'te başarılı bir sınav verdi.

CWIX 2024, Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

44 ülkeden 2 bin 600'den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, CWIX'in 25. yıl dönümünde şimdiye kadar düzenlenen en büyük tatbikat oldu. Tatbikatta, 490'dan fazla mevcut ve deneysel teknoloji test edildi.

ULAK Haberleşme, tatbikata Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda, Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olan uMAYA SD-WAN ile katılım sağladı.

Geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen uMAYA SD-WAN, CWIX 2024'te askeri ortamda kullanılarak gerçek bir NATO ağında test edilme imkanına sahip oldu.

Tatbikat sürecinde ULAK Haberleşme, SD-WAN ürünüyle gerçekleştirdiği testleri başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN NATO tatbikatında! - 1. Resim

SD-WAN V3.0 YOLDA

ULAK Haberleşme, Türkiye'de birçok kurumda 1000'i aşkın noktada aktif hizmet veren SD-WAN'ın V3.0 sürümünü geliştirme ve test çalışmalarına devam ediyor. Yılın son çeyreğinde bu versiyonun sahaya çıkarılması planlanlanıyor.
Aynı zamanda SD-WAN yazılımını maliyet etkin kullanmak amacıyla üzerinde çalışacağı ARM tabanlı prototipin üretimi ve test çalışmaları tamamlandı.

CWIX, 1999 yılından bu yana, NATO askeri kanadı tarafından onaylanarak, müttefik güçlerin birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu tatbikat kapsamında, karşılıklı testlerin yanında geliştirilmekte veya test aşamasında olan sistemler de koalisyon senaryoları dahilinde çalışmalara destek oluyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gündem, özel sektör öğretmenlerinin maaşı! Bakan Tekin sitem etti: Rahatsızım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzun süren bekleyiş sona erdi! iOS 18 beta kullanıcılarına RCS desteği geldi... - TeknolojiYıllardır süren bekleyiş sona erdi! O özellik iPhone'a geldiABD, Fransa, İtalya, Türkiye'nin bulunduğu 6 ülkede banka hesaplarını ele geçiren virüs keşfedildi! - TeknolojiBanka hesapları tehdit altında!GTA 6'nın haritası hakkında yeni bilgiler geldi! 2 binden fazla girilebilir bina ve daha fazlası... - TeknolojiGTA 6'nın haritası belli oldu!MacBook'lara yapay zeka geldi! ChatGPT'yi artık herkes kullanabilir - TeknolojiMacBook'ta yapay zeka çağı başladı!Bayraktar SİHA, yerli motorla 36 bin feet irtifaya çıktı - TeknolojiGökyüzünde gurur günü!ABD'nin sır gibi sakladığı insansız deniz aracı (İDA) Google Haritalar'da fark edildi! - TeknolojiABD sır gibi saklıyordu! İfşa edildi...
Sonraki Haber Yükleniyor...