Uzun süren bekleyiş sona erdi! iOS 18 beta kullanıcılarına RCS desteği geldi...

Apple'ın yıllardır telefonlarına getirmemek için direndiği RCS özelliği artık iOS 18 Beta ile iPhone'lara geldi. iOS ve Android kullanıcıları, WhatsApp benzeri internet üzerinden mesajlaşma yeteneğini artık Android ve iPhone telefonlar varsayılan mesajlaşma üzerinden gerçekleştirebilecekler.

iOS 18 Beta'yı test eden uzmanlar, RCS desteğinin telefonlara geleceğini duyurmasının ardından artık beta yüklü telefonlarda Android kullanıcılarına mesaj gönderirken RCS desteğinin kullanılabildiğini keşfettiler.

Artık iPhone telefon sahipleri Android kullanıcılara mesaj gönderirken SMS/MMS kullanmak yerine RCS tabanlı mesajlaşma hizmetini kullanıyor olacaklar.

Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) olarak adlandırılan yeni hizmet, iPHone ve Android kullanıcılarının telefonlar arasında yüksek kalite fotoğraf ve video, sesli mesaj ve daha büyük dosya boyutlarını göndermelerine olanak sağlıyor.

Okundu bilgisi ve gerçek zamanlı yazma göstergeleri gibi özellikler de desteklenirken, yeniliklerin tam listesi şu şekilde:

Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar için destek.

Daha büyük dosya boyutları ve dosya paylaşımı desteği.

Sesli mesajlar.

Platformlar arası emoji tepkileri.

Gerçek zamanlı yazım göstergeleri.

Okundu makbuzları.

Hücresel veya Wi-Fi üzerinden mesaj gönderebilme. (SMS veya herhangi bir ekstra ücretlendirme yok)

Geliştirilmiş grup sohbetleri.

RCS DESTEĞİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

RCS desteği, iOS 18'in herkesin kullanımına açıldığında Ayarlar uygulamasında bulunan Mesajlar bölümünden etkinleştirilebilir veya varsayılan olarak açık bir şekilde yayınlanması bekleniyor.

Şu anda, RCS mesajlaşma yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde RCS'yi destekleyen operatöre sahip olanlar tarafından kullanılabilir. Türkiye'de ne zaman kullanıma gireceği henüz açıklanmadı.