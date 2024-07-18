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Türksat 6A'da son ateşleme gerçekleştirildi

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Türksat 6A, Haber

Teknoloji Haberleri

Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 5'inci ve son ateşlemesi gerçekleştirildi. Bakan Kacır, "Fırlatmanın 67'nci dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve nihai yörüngesine transfer olacak. En az 15 yıl görev yapacak" dedi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ateşlemenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Çok önemli bir aşamayı mühendislerimizin alın teriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ederim.

2000'li yıllardan sonra Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen birçok projeye imza attı. Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kıymetli teknoloji ürünlerden bir tanesi. Türksat 6A'da yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı yakaladık. Türksat 6A'nın dahil olmasıyla, Türksat uydularının kapsama alanı dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının yaşadığı coğrafyalara erişebilecek.

"EN AZ 15 YIL GÖREV YAPACAK"

Uydumuzu ABD'den uzaya gönderdik. Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve nihai yörüngesine transfer olacak. En az 15 yıl görev yapacak.

Önümüzdeki yıllarda yeni projelerle, ay misyonumuzla büyük işler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten ötürü teşekkür ederim. Türksat 6A, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun."

Düzenleyen:  - Teknoloji
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