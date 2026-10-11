UGREEN’in bulut çözümleri Türkiye’de

Telefon, bilgisayar ve diğer cihazlarda biriken fotoğraf, video ve dosyaları tek merkezde toplamayı sağlayan UGREEN NASync serisi, Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım güvencesiyle Türkiye’de satışa çıktı.

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Ağa bağlı depolama (NAS) teknolojisini kişisel bulut yaklaşımıyla birleştiren NASync, kullanıcıların dosyalarını kendi depolama sistemlerinde saklamasına, farklı cihazlardan erişmesine ve yetkilendirdikleri kişilerle paylaşmasına imkân veriyor. Çözüm; aile arşivlerinin yanı sıra fotoğrafçılar, video içerik üreticileri ve küçük işletmeler için de merkezî bir depolama altyapısı sunuyor. DH2300 modeli 64 TB’a kadar depolama kapasitesi, 1GbE bağlantı ve yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme özellikleriyle öne çıkarken DH4300 Plus’ta 128 TB’a kadar kapasite, 2.5GbE bağlantı ve otomatik dosya sınıflandırma imkânı bulunuyor.

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Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım’ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Göver, “Özellikle fotoğraf ve video arşivlerinin hızla büyüdüğü, farklı cihazlarda depolanan içeriklerin yönetiminin giderek daha önemli hâle geldiği bir dönemdeyiz. UGREEN NASync serisinin, kullanıcıların kendi dijital arşivleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına ve ihtiyaçlarına uygun bir depolama altyapısı oluşturmalarına imkân sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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