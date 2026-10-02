BDDK düğmeye bastı! Telefon taksitleri ve kredi kartlarında yeni dönem

BDDK, cep telefonu kredilerinde vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemeyle telefon kredilerinde vade değişirken, kredi kartlarında 50 bin lira olan limit eşiği 100 bin liraya çıkarıldı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni kararlar aldı. 1 Ekim 2026 tarihli kararlarla cep telefonu kredilerinde vade sınırları yeniden belirlenirken, kredi kartlarında asgari ödeme oranının uygulanacağı limit 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

CEP TELEFONU KREDİLERİNDE YENİ VADE SINIRI

BDDK’nın düzenlemesine göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarının alımında kullanılan tüketici kredilerinde vade süresi 12 ay olacak.

Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise kredi vadesi 3 ayla sınırlandırılacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA SINIR 50 BİN LİRA

Yenilenmiş cep telefonları için de ayrı bir fiyat kriteri getirildi.

Fiyatı 50 bin lira veya daha düşük olan yenilenmiş telefonlarda tüketici kredisi vadesi 12 ay olarak uygulanacak. 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş telefonlarda ise vade 3 ay olacak.

Kredi kartıyla telefon alımında mevcut uygulama sürecek

Kredi kartıyla cep telefonu alımlarına ilişkin mevcut uygulamada ise değişiklik yapılmadı.

Buna göre yenilenmiş ürün kapsamında olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla taksitli alınmasına yönelik yasak devam edecek. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANI DEĞİŞTİ

BDDK’nın bir diğer kararı kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarını kapsıyor.

Daha önce 50 bin lira olan limit eşiği 100 bin liraya yükseltildi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında bulunan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olacak.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak uygulanacak.

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