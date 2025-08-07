Ulaşımda devrimsel adım! Uçan taksiler 2027'de gökyüzünde, süre 15 dakikaya inecek

Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), ABD merkezli girişim Joby Aviation ile birlikte geliştirdiği elektrikli 'uçan taksileri' 2027 yılı itibarıyla Japonya’da hizmete sunmayı hedefliyor.

ANA ve Kaliforniya merkezli Joby Aviation, beş kişilik hava araçlarının 100'den fazlasını devreye sokmak üzere ortak girişim kuracaklarını açıkladı. Uçan taksiler, bir pilot ve dört yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlandı ve saatte 320 kilometre hıza ulaşabilecek.

HAVA ULAŞIMINI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK

ANA CEO’su Koji Shibata, yaptığı açıklamada "Uçan taksiler hava ulaşımını kökten değiştirecek" ifadelerini kullandı.

ANA sözcüsü, AFP’ye yaptığı açıklamada, ilk etapta Narita ve Haneda havalimanları ile Tokyo şehir merkezi arasında hizmet vermesi planlanan hava taksilerin, 2027 itibarıyla devreye alınabileceğini belirtti.

BİR SAATLİK MESAFE 15 DAKİKAYA İNECEK

Şu anda belirlenen güzergâh tren veya arabayla bir saatten fazla sürerken, Joby’nin beş koltuklu aracı bu süreyi 15 dakikaya kadar indirebilecek.

Henüz bilet fiyatlarına ilişkin detaylar açıklanmazken, ANA'nın bu hizmeti geniş kitleler için erişilebilir hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

HALKA AÇIK UÇUŞ GÖSTERİSİ YAPILACAK

ANA ve Joby, projeye olan ilgiyi artırmak amacıyla Ekim ayında Osaka EXPO'da uçan taksinin halka açık bir uçuş gösterisi gerçekleştirmesini planladı.

Joby'nin geliştirdiği hava taksiler bir helikopter gibi havalanıyor, ardından "minimum akustik etki ve sıfır emisyonla" bir uçak gibi ileri doğru uçuyor.