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Ve imzalar atılıyor! Endonezya Bayraktar TB2 alacak

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Ve imzalar atılıyor! Endonezya Bayraktar TB2 alacak

Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünyada birçok ülkenin envanterinde kendine yer buluyor. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını satın alacağı ifade edildi.

Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Endonezya askeri operasyonları için Türkiye'den yaklaşık 2-5 milyon ABD doları karşılığında Bayraktar TB2 satın almayı planladığı belirtildi.

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Bayraktar TB2'ye ilişkin kararın Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Muhammed Tony Harjono'nun Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından alındığı vurgulandı. 

Ve imzalar atılıyor! Endonezya Bayraktar TB2 alacak - 2. Resim

Harjono, Bayraktar TB2'nin gözetleme ve keşif görevleri için oldukça uygun olduğunu, bu sayede mevcut Endonezya Hava Savunma Sistemlerine önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi. 

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BAYRAKTAR TB2'NİN BAŞARILI KARİYERİNE VURGU!

Dış basında yer alan haberde , "Bayraktar TB2, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzaktan görüntüleme terminali ve gelişmiş temel modül ile donatılmış taktik bir İHA'dır. Bu İHA ayrıca istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve silahlı saldırı görevlerini yerine getirebilen MALE kategorisine de dahildir. Bu arada Bayraktar, Suriye, Libya ve Karabağ muharebe bölgelerinde kullanıldı. Bu İHA, çeşitli operasyonel alanlarda hava savunmasında etkinliğini ve yeteneğini gösterdi. Bu arada Bayraktar TB2, Ukrayna, Katar, Libya ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeye ihraç edildi" sözlerine yer verildi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
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