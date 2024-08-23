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WhatsApp hesabınız çalınırsa suç sizindir! Uzmanlar 'Deniz Yücel ders olsun' dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp hesabınız çalınırsa suç sizindir! Uzmanlar &#039;Deniz Yücel ders olsun&#039; dedi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in telefon numarasının çalınması ve sonrasında WhatsApp hesabının ele geçirilmesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

SAMET EKER ANKARA- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in telefon numarasının çalınması ve sonrasında WhatsApp hesabının ele geçirilmesi, bu konuda operatörlerin sorumluluklarını yeniden gündeme getirdi. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say burada sorumluluğun kullanıcıda olduğunu söyledi.

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Say “GSM operatörleri kullandığınız uygulamalardan kaynaklı telefonunuza bulaşan zararlı kodlarla ilgili sorumluluk almaz. Bu zararlı yazılımlarla SIM kartınız kopyalanabilir. Böyle bir durumda hata kullanıcıdan kaynaklı oluyor” dedi.

Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği Başkanı İbrahim Pehlivan da “WhatsApp’ın çalınması operatörlerin kontrolünde değil. Bu uygulamalar üçüncü parti yazılım. WhatsApp çalınıyorsa, kullanıcının kendi hatası sonucunda olmuştur. Bilişimin şakası olmaz. Bilişim okuryazarlığı ile toplum bilinçlendirilmeli” diye konuştu. Bu arada  Deniz Yücel’in adına sahte kimlikle işlem yapıldığı iddialarını doğrulayan Turkcell “Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki süreci izliyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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