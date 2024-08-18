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WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp&#039;ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, yakın zamanda Durum mesajlarına beğeni ekleyerek kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefliyor. Bu özellik, beta kanalında test edilmeye başladı.

WhatsApp, Durum mesajlarına artık beğeni ekliyor. Şu ana kadar Durum mesajlarına sadece görüntüleme ve cevaplama seçenekleri sunuluyordu.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı! - 1. Resim

Ancak, Android 2.24.17.21 sürümünde sunulan yeni beğeni seçeneği, kullanıcıların Durum mesajlarına daha hızlı tepki vermesine olanak tanıyacak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı! - 2. Resim

Kullanıcılar, Durum mesajlarını görüntülerken bir kalp şeklinde beğeni tuşuyla karşılaşacak. Mesaj sahibinin beğenileri, Instagram Hikâyeler benzeri görüntüleyenler listesinde görülebilecek.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı! - 3. Resim

Ayrıca, kullanıcılar beğeniler için bildirimleri kapatma seçeneğine de sahip olacak. Şimdilik, bu özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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