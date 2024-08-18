WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı!

WhatsApp, yakın zamanda Durum mesajlarına beğeni ekleyerek kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefliyor. Bu özellik, beta kanalında test edilmeye başladı.

WhatsApp, Durum mesajlarına artık beğeni ekliyor. Şu ana kadar Durum mesajlarına sadece görüntüleme ve cevaplama seçenekleri sunuluyordu.

Ancak, Android 2.24.17.21 sürümünde sunulan yeni beğeni seçeneği, kullanıcıların Durum mesajlarına daha hızlı tepki vermesine olanak tanıyacak.

Kullanıcılar, Durum mesajlarını görüntülerken bir kalp şeklinde beğeni tuşuyla karşılaşacak. Mesaj sahibinin beğenileri, Instagram Hikâyeler benzeri görüntüleyenler listesinde görülebilecek.

Ayrıca, kullanıcılar beğeniler için bildirimleri kapatma seçeneğine de sahip olacak. Şimdilik, bu özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.