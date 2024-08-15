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Bakan Uraloğlu: Instagram konusunda beklediğimin altında tepki aldım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Uraloğlu: Instagram konusunda beklediğimin altında tepki aldım

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapalı olduğu sürece dair bilgilendirmede bulundu. Yasakçı zihniyete sahip olmadıklarını söyleyen Uraloğlu, "Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim" dedi. 

Instagram'ın geçtiğimiz haftalarda katalog suçlar çerçevesinde engellenmesi ve yapılan toplantılar sonrası açılması hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürece dair açıklamalarda bulundu. 

Instagram'ın kapatılma sebeplerinin genel karşılığının alındığı söyleyen Uraloğlu şu ifadeleri kaydetti: 

"BU YASAKÇI BİZ Mİ?"

Bazen, bazı olaylar o kadar hızlı gelişir ki sizin orada hızlı vaziyet almanız gerekir. Bu süreç de böyle oldu. Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim. Burada uluslararası bir şirket ve onun kuralları var. Siz de bir ülkesiniz ve onun da kuralları, kanunları ve hassasiyetleri var. Burada önemli olan bir şirketin kuralları mıdır, bir ülkenin kanunları mıdır veya bir milletin hissiyatı mıdır?

60 milyona yakın sosyal medya kullanıcısının olduğu Instagram'ın dünyada ilk 10'un içinde kullanıcısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız. Sosyal medya platformu hiçbir kurala bağlı olmadan sizin paylaşımınızı kaldırıp askıya alabiliyor ya da kapatabiliyor. O mu yasakçı, biz mi yasakçıyız, bunu tartışabiliriz. Instagram'ı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını sağladık, aldık.

Türkiye'de sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orada paylaşılan birçok bilginin de otomatik olarak doğru olduğunun düşünüldüğünü ve teyit etme gereği duyulmadığını ifade etti.

INSTAGRAM'A ALTERNATİF GÜNDEMDE

Bir öğrencinin "Instagram'da birçok insanın ticaret yaptığını ve erişim engelinin bu ticarete de engel olduğunu" belirterek, "Bu gibi olumsuzlukları ortada kaldırmak için neden bir Instagram oluşturmuyoruz?" sorusuna Uraloğlu, şu cevabı verdi:

Bu konuda bir ihtiyaç var. Instagram'ın erişimine engel getirdiğimiz süreçte bunu sorguladık. Bu süreçte, bu konu bizim takvimimizde ve gündemimizde.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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