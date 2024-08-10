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Fahrettin Altun'dan anlamlı mesaj! Instagram açılır açılmaz paylaştı

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Fahrettin Altun&#039;dan anlamlı mesaj! Instagram açılır açılmaz paylaştı

Gündem Haberleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram erişime açıldıktan çok kısa bir süre sonra Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Hamas lideri Heniyye'yi paylaştı. Instagram, Heniyye paylaşımlarına koyduğu sansür nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'de 60 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, saat 21.30 itibariyle erişime açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin sunduğu şartları kabul ettiğini duyurdu.

ALTUN'DAN ANLAMLI MESAJ!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Hamas lideri Heniyye'yi şu ifadelerle andı:

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye’yi rahmet ve minnetle anıyorum.Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken mesaj! Instagram açılır açılmaz paylaştı - 1. Resim

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hamas lideri Heniyye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, Meta'nın sosyal medya platformlarında sansüre uğradı.

Türkiye'den de pek çok bakanın paylaşımları silindi. Her ne kadar Instagram'ın kapatılmasında bu durum öne sürülmese de, Heniyye paylaşımlarının silinmesi büyük tepki topladı.

Düzenleyen:  - Gündem
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