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Bakan Uraloğlu Instagram'ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi

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Bakan Uraloğlu Instagram&#039;ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi

Teknoloji Haberleri

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'ın açılacağını X hesabı üzerinden canlı yayınla duyurmak istedi. Uraloğlu'nun konuşması, canlı yayında sırasında sık sık dondu. Yayın ise Uraloğlu'nun açıklaması tamamlanmadan yarıda kesildi. Uraloğlu Instagram'ın açılacağı tarihini daha sonra X üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklamak durumunda kaldı. Öte yandan Uraloğlu'nun X hesabı, açıklamasının ardından kısa bir süre kapandı.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin öne sürdüğü şartları kabul ettiğini X hesabı üzerinden canlı yayınla duyurmak istedi.

Fakat Uraloğlu'nun yayını sık sık dondu, Instagram'ın açılacağı saati ise açtığı canlı yayında söyleyemedi.

İNSTAGRAM'IN AÇILDIĞINI SÖYLEYEMEDİ

Öte yandan Uraloğlu'nun konuşması esnasında canlı yayın sık sık dondu.

Bakan Uraloğlu Instagram’ın açıldığını söyleyemeden yayın kesildi. 

Bakan Uraloğlu İnstagram'ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi - 1. Resim

YENİDEN PAYLAŞIM YAPMAK ZORUNDA KALDI

Uraloğlu'nun yayını yarıda kesilince, yeniden X üzerinden paylaşımda bulunarak Instagram'ın 21.30'dan itibaren yeniden erişime açılacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na bağlı internet altyapısında oluşan sorun, dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Uraloğlu İnstagram'ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi - 2. Resim

HESABI KISA SÜRELİ KAPANDI

Bakan Uraloğlu'nun Instagram'ın açılacağı haberini vermesinden kısa bir süre sonra X hesabı kapandı.

Milyonlarca vatandaş, Bakan'ın verdiği haberi öğrenmek adına hesaba erişmeye çalıştı. Kısa süre sonra Uraloğlu'nun hesabı geri açıldı.

Bakan Uraloğlu İnstagram'ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
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