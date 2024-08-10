Bakan Uraloğlu Instagram'ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 10 Ağustos 2024 21:05 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 21:28 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'ın açılacağını X hesabı üzerinden canlı yayınla duyurmak istedi. Uraloğlu'nun konuşması, canlı yayında sırasında sık sık dondu. Yayın ise Uraloğlu'nun açıklaması tamamlanmadan yarıda kesildi. Uraloğlu Instagram'ın açılacağı tarihini daha sonra X üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklamak durumunda kaldı. Öte yandan Uraloğlu'nun X hesabı, açıklamasının ardından kısa bir süre kapandı.