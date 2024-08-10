İnstagram açılıyor mu? Bakan Uraloğlu birazdan açıklayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'ın açılacağı sinyalini verdi. Bakan Uraloğlu, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu İnstagram, BTK tarafından "katalog suçlara uyumsuzluk" gerekçesiyle erişime kapatıldı.
Vatandaşlar yasağın kalkması için gün saydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından sona gelindiğini açıkladı.
BİRAZDAN AÇIKLAYACAK
Bakan Uraloğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'ın açılabileceğini şöyle duyurdu:
"Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım"
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