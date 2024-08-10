İnstagram açılıyor mu? Bakan Uraloğlu birazdan açıklayacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 10 Ağustos 2024 19:51 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'ın açılacağı sinyalini verdi. Bakan Uraloğlu, "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" ifadelerine yer verdi.