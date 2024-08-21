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WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Uygulamaya kullanıcı adları geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp&#039;ta yeni dönem başlıyor! Uygulamaya kullanıcı adları geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Yeni duyurulan özellikle birlikte, kullanıcılar artık telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşabilecek. WhatsApp'a gelecek bu yenilik, güvenlik ve gizlilik odaklı birçok kullanıcının ilgisini çekecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşmalarına imkan tanıyacak kullanıcı adlarını sunuyor. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde cep telefonu numaralarını paylaşmadan arkadaşlarıyla iletişim kurabilecekler.

WHATSAPP'IN GİZLİLİK SEÇENEKLERİ NELER?

WhatsApp, kullanıcılarına üç farklı gizlilik seçeneği sunacak:

  • Telefon numarasını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adıyla mesajlaşma imkanı.
  • Kullanıcılar, numaralarını paylaşma konusunda tercih yapabilecekler.
  • Kullanıcılar, dört haneli bir PIN ekleyerek yalnızca bu PIN'i bilen kişilerin kendilerine mesaj göndermesine izin verebilecek.

Yeni gelen özelliklerle birlikte, WhatsApp kullanıcıları numaralarını paylaşmak zorunda kalmadan, kullanıcı adıyla profillerini daha gizli tutabilecekler. Ayrıca, PIN koruması ile istenmeyen mesajlaşmalara karşı ekstra bir güvenlik katmanı eklenmiş olacak.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Uygulamaya kullanıcı adları geliyor - 1. Resim

WHATSAPP BETA SÜRÜMÜNDE KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Bu özellikler ilk olarak WhatsApp Android 2.24.18.2 beta sürümünde görüldü ve şu anda geliştirilme aşamasında. Kullanıcılar, WhatsApp kullanıcı adlarını belirlerken spam ve istenmeyen etkileşimleri sınırlamak için PIN ayarlayabilecekler. PIN'i bilmeyen kişiler, kullanıcıya mesaj gönderemeyecek.

WhatsApp, kullanıcılarına daha güvenli ve kişisel bir deneyim sunmak için bu yeni özellikleri sunmaya hazırlanıyor. Yakında herkesin kullanımına açılacak olan bu yeniliklerle, mesajlaşma deneyimi daha da kişiselleşmiş olacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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