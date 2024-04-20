WhatsApp'ta yeni dönem! Artık yapay zeka kullanarak fotoğraf üretebileceksiniz!

Meta geçtiğimiz saatlerde yeni yapay zekası MetaAI'ı kullanıma sundu. Şimdi de WhatsApp'ta tıpkı MetaAI gibi kullanıcının isteklerine göre görüntüler oluşturabilecek.

Sosyal medya dünyasının dev markası olan Meta, geçtiğimiz günlerde platformları için yeni bir dönem başlattı. Şirket, Meta AI olarak adlandırdığı üretken yapay zekasını Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi tüm hizmetlerinde kullanıma sundu. İlk aşamada ABD'de kullanıma açılan yapay zeka, yakın bir zamanda küresel olarak kullanıma açılacak.

Meta, ABD'deki WhatsApp kullanıcıları için beta sürümünde gerçek zamanlı bir yapay zeka görüntü oluşturma özelliğini kullanıma sunuyor. MetaAI ile sohbet ederken metni görüntüye çevirmesini istediğinizde hemen gerçekleştirmeye başlıyor. İstediğiniz görüntü hakkında daha fazla ayrıntı verdikçe görüntü isteğinize göre şekillenmeye başlıyor.

Meta tarafından yayınlanan örnek videoda, bir kullanıcı "Mars'ta bir futbol maçı hayal edin" komutunu yazıyor. Oluşturulan görüntü, tipik bir futbolcudan Mars manzarası üzerindeki tüm futbol sahasını gösterecek şekilde hızla değişiyor. MetaAI sohbet penceresine "Imagine" komutunu yazıp istediğiniz görüntüyü tarif eden komutları girerek siz de bu özelliği deneyebilirsiniz.

Meta, Meta Llama 3 modelinin artık "daha keskin ve daha yüksek kaliteli" görüntüler üretebildiğini ve metin göstermede daha iyi olduğunu belirtiyor. Ayrıca Meta AI'dan ürettiğiniz herhangi bir görüntüyü canlandırmasını isteyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşmak için bir GIF'e dönüştürmesine izin verebilirsiniz.

WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger dahil olmak üzere Meta'nın tüm uygulamalarında yapay zeka dönemi başlıyor diyebiliriz. Meta, geliştirdiği yeni yapay zekası Meta AI'ı bütün platformlarına entegre ederek kullanıcıların yapay zeka ile üretkenliğini artırmasını istiyor gibi görünüyor.