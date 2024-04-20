Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > WhatsApp'ta yeni dönem! Artık yapay zeka kullanarak fotoğraf üretebileceksiniz!

WhatsApp'ta yeni dönem! Artık yapay zeka kullanarak fotoğraf üretebileceksiniz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp&#039;ta yeni dönem! Artık yapay zeka kullanarak fotoğraf üretebileceksiniz!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Meta geçtiğimiz saatlerde yeni yapay zekası MetaAI'ı kullanıma sundu. Şimdi de WhatsApp'ta tıpkı MetaAI gibi kullanıcının isteklerine göre görüntüler oluşturabilecek.

Sosyal medya dünyasının dev markası olan Meta, geçtiğimiz günlerde platformları için yeni bir dönem başlattı. Şirket, Meta AI olarak adlandırdığı üretken yapay zekasını Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi tüm hizmetlerinde kullanıma sundu. İlk aşamada ABD'de kullanıma açılan yapay zeka, yakın bir zamanda küresel olarak kullanıma açılacak.

Meta, ABD'deki WhatsApp kullanıcıları için beta sürümünde gerçek zamanlı bir yapay zeka görüntü oluşturma özelliğini kullanıma sunuyor. MetaAI ile sohbet ederken metni görüntüye çevirmesini istediğinizde hemen gerçekleştirmeye başlıyor. İstediğiniz görüntü hakkında daha fazla ayrıntı verdikçe görüntü isteğinize göre şekillenmeye başlıyor. 

WhatsApp'ta yeni dönem! Artık yapay zeka kullanarak fotoğraf üretebileceksiniz! - 1. Resim

Meta tarafından yayınlanan örnek videoda, bir kullanıcı "Mars'ta bir futbol maçı hayal edin" komutunu yazıyor. Oluşturulan görüntü, tipik bir futbolcudan Mars manzarası üzerindeki tüm futbol sahasını gösterecek şekilde hızla değişiyor. MetaAI sohbet penceresine "Imagine" komutunu yazıp istediğiniz görüntüyü tarif eden komutları girerek siz de bu özelliği deneyebilirsiniz.

İlgili Haberler

WhatsApp'ta yeni dönem! Artık yapay zeka kullanarak fotoğraf üretebileceksiniz! - 2. Resim

Meta, Meta Llama 3 modelinin artık "daha keskin ve daha yüksek kaliteli" görüntüler üretebildiğini ve metin göstermede daha iyi olduğunu belirtiyor. Ayrıca Meta AI'dan ürettiğiniz herhangi bir görüntüyü canlandırmasını isteyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşmak için bir GIF'e dönüştürmesine izin verebilirsiniz. 

WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger dahil olmak üzere Meta'nın tüm uygulamalarında yapay zeka dönemi başlıyor diyebiliriz. Meta, geliştirdiği yeni yapay zekası Meta AI'ı bütün platformlarına entegre ederek kullanıcıların yapay zeka ile üretkenliğini artırmasını istiyor gibi görünüyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi! Vali Gül'den yeni açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir dolu yenilik var: Apple Watch 10 gelişmiş özelliklerle geliyor! - TeknolojiApple Watch Series 10, yeni tasarım ve özelliklerle geliyorBayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor! - TeknolojiBayraktar TB3 SİHA hız kesmeden devam ediyor!Apple, Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı - TeknolojiApple'dan şok karar! 2 uygulama Çin mağazasından kaldırıldıASELSAN, KAP'a duyurdu: SSB ile 36 milyon dolarlık anlaşma! - TeknolojiAselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında anlaşma!iOS'un eski oyun emülatörü artık resmi olarak kullanılabiliyor! - TeknolojiKullanılamayan emülatör artık indirilebiliyor!Samsung yöneticileri artık haftada altı gün çalışacak! - TeknolojiSamsung kriz moduna geçiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...