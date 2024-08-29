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Windows'a kötü haber! Linux vites yükseltti...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Windows&#039;a kötü haber! Linux vites yükseltti...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Masaüstü işletim sistemi pazarında büyük bir paya sahip olan Windows, Linux platformunun istikrarlı yükselişiyle karşı karşıya.

Linux, geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra yüzde 3 pazar payına erişerek dikkat çekmişti. Ancak bu yıl, Linux  ivme kazandı ve yüzde 4.5 kullanım oranına ulaştığı duyuruldu.

Windows'a kötü haber! Linux vites yükseltti... - 1. Resim

Linux platformu, 2024 yılı boyunca gösterdiği performansla en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Yılın başlarında yüzde 3.7 civarına kadar düşüş yaşansa da, özellikle yaz aylarında bir sıçrama yaşandı ve platform, yüzde 4.5 kullanım oranını gördü.

Bu artışta, taşınabilir el konsollarında Steam OS işletim sisteminin yaygınlaşması ve Steam Deck'in popülaritesinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Wccftech'in haberine göre, Windows 11'in kullanıcıları tam anlamıyla tatmin edememesi de bu yükselişi hızlandırdı. Linux platformunun geçen yıla göre yüzde 42 büyüme gösterdiği ve 2032 yılında 100 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmin ediliyor.

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Linux'un Başarısının Arkasındaki Faktörler

  • Steam OS ve Steam Deck
  • Windows 11 Memnuniyetsizliği
  • Yüzde 42 Büyüme

LİNUX KULLANIM ORANI NEDİR?

2024 yılı itibarıyla Linux kullanım oranı yüzde 4.5'e ulaştı.

LİNUX'UN YÜKSELMESİNİN NEDENİ NEDİR?

Bu yükselişte, Steam OS ve Steam Deck'in yaygınlaşması ile Windows 11'in memnuniyetsizliği önemli rol oynuyor.

LİNUX PLATFORMU NE KADAR BÜYÜME GÖSTERDİ?

Linux platformu, geçen yıla göre yüzde 42 oranında büyüme kadetti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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