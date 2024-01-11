X 'her şeyin uygulaması' oluyor, Musk yapay zeka ve ödeme özelliklerini duyurdu

11 Ocak 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:46

X (Twitter) platformu, bu yıl P2P (Peer to Peer) ödeme özelliğine geçeceğini açıkladı. Bu ödeme işlevi, kişilerin doğrudan birbirlerine para göndermelerine imkan vermekte. Öte yandan firma, P2P ödemelerin nasıl işleyeceği veya resmi olarak ne zaman başlatılacağı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. 2022 yılının Ekim ayında sosyal medya devini satın alan Musk, X'i paylaşım yapılan bir platformdan finans yönetimine kadar çeşitli işlevleri yerine getirebilen "her şey uygulaması"na dönüştürmeyi hedefliyor.

Blog gönderisinde X, platformun 2024'te devrim yapacağını, ödemelerin daha fazla kullanıcıya fayda sağlamak ve ticaret fırsatlarının kilidini açmak için başlatılacağını belirtti.

X'in ödemeler için yan kuruluşu olan X Payments LLC, şu ana kadar yalnızca 14 ABD eyaletinde para iletim lisansı aldı.

P2P ödeme özelliğinin başlatılmasıyla, Musk'ın X'i 44 milyar dolara satın almasından bu yana son kapsamlı değişiklik gerçekleşmiş olacak.

'HER ŞEYİN UYGULAMASI: X'

Bugün Musk X'te, "Gerçeği bulacağınız tek yer burası" sözleriyle, 'Her şeyin uygulaması' yazan ve X logosunun yer aldığı bir gönderi yayınladı. Musk'ın Twitter'ı Çin'in WeChat platformu gibi çok yönlü bir dijital mecraya çevirmek istediği biliniyor.

Temmuz ayında X'teki bir paylaşımında Musk, platformun kapsamlı iletişim ve finansal hizmetler sunacağını belirtmişti.

Aylar önce X, bir sosyal ticaret şirketi olan eToro ile ortaklaşa kullanıcıların kripto para birimlerine, hisse senetlerine ve diğer finansal varlık türlerine erişmesine imkan tanıyan bir özelliği tanıtmıştı. Salı günkü blog gönderisinde şirket, bu yıl daha fazla orijinal içerik ve yetenek sunacağını, içerik üreticilerine yatırım yapmaya devam edeceğini ve reklamları güçlendireceğini ifade etti.

Şirket, "X yalnızca başka bir uygulama değil; herkes için deneyimleri kusursuz bir şekilde tek bir arayüzde birleştiren her şey uygulaması haline geliyor" diye yazdı.