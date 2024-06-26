Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi Bakan Mehmet Şimşek oldu! Bakanlıktan açıklama geldi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların şikayet sonrasında sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirdi. Öte yandan Murat Ülker de sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan videolardan şikayetçi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "yapay zeka dolandırıcılığının" bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğu vurgulandı.

Kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolar yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaşıma verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır."

MURAT ÜLKER'DEN YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞINA TEPKİ

Ünlü iş insanı Murat Ülker, görüntüleri ve sesinin kullanıldığı sahte yapay zeka videolarına tepki gösterdi ve sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, yapay zekayla üretilen videolarda yüksek kazanç vaadiyle banka hesaplarına para yatırılmasını istediği sahte videolar hakkında "itibar katline" neden olduğunu belirtti.

Ülker, “Asıl sorun sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların, yani müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır” dedi.

Sahte videolarda Ülker'in bazı yatırım fonları ile kurucu ortak olduğunu ve Murat Ülkerin'de bu girişimleri destekleyerek milyonlarca lira kazandığı iddia ediliyor. Sahte videolar yasal ve katılımın sınırlı olduğunu söylerken kolayca nasıl para kazanılacağını anlatıyor ve banka hesaplarına bir miktar para yatırılmasını istiyor.