Yapay zeka sektörüne Fransa'dan güçlü rakip: Mistral AI

Yapay zeka uygulamaları arasında adını duyurmaya başlayan yeni uygulamalardan biri de Mistral AI oldu. Fransa merkezli Mistral AI ABD'nin ChatGPT'si ve Çin'in DeepSeek modellerine rakip olmaya aday. Mistral AI nedir, nasıl kullanılır, hangi modelleri içerir, yakından bakalım.

Yapay zeka teknolojileri konusunda rekabet bütün hızıyla devam ediyor.

Fransa merkezli yapay zeka araştırma şirketi Mistral AI son 2 yılda elde ettiği ilerlemeyle adından söz etmeyi başardı.

Şirket, 23 Nisan 2023 tarihinde Meta ve Google'da önceki görevlerinden ayrılan araştırmacılar Artur Mensch, Timothée Lacroix ve Guillaume Lample tarafından kuruldu.

MİSTRAL AI NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Açık kaynaklı, yüksek performanslı dil modelleri geliştiren şirket Mistral 7B, Mixtral 8x7B ve kod odaklı Codestral gibi modeller sunuyor.

Kullanıcılar, şirketin web tabanlı sohbet asistanı "Le Chat" üzerinden ücretsiz deneyebiliyor. Yine site üzerinden geliştirici platformu aracılığıyla API ile entegrasyon kurabilir.

Modeller, hem bulut hem de yerel cihazlarda kullanılabilecek şekilde hizmet sunuyor.

VOXTRAL YAPAY ZEKALARIN YENİ KABUSU

Mistral AI son olarak Voxtral’ı piyasa sürdü. “Profesyoneller için ilk açık kaynak ses modeli” olarak tanıttığı Voxtral’ın Small ve Mini adında iki modeli var.

24 milyar parametreyle donatılmış olan Voxtral Small, ticari projelere uygun güçlü bir model. Bu yönüyle ElevenLabs Scribe ve GPT-4o-mini gibi sistemlere rakip oldu.

Voxtral, 30 dakikaya kadar sesi yazıya dökebiliyor. Arkasında Mistral Small 3.1 büyük dil modeli bulunduğu için 40 dakikaya kadar da ses içeriğini anlayıp özet çıkarma, komut verme veya API çağırma gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Üstelik İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Hintçe, Almanca, Felemenkçe ve İtalyanca gibi dillerle de çalışıyor. Dil sayısının da yeni sürümlerle artması bekleniyor.

MİSTRAL AI KULLANIM ALANLARI

2 yıl içinde kendini geliştiren Mistral AI, metin oluşturma, sohbet asistanları, programlama desteği, belge özeti çıkarma ve müşteri hizmetleri otomasyonu gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

Kod odaklı modeli Codestral sayesinde yazılım geliştirme süreçlerinde büyük kolaylık sağlar.

Mixtral gibi modeller, çok dilli içerik üretimi ve analiz işlemlerinde etkilidir. Eğitimden finans sektörüne, e-ticaretten hukuk alanına kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.

MİSTRAL AI AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Mistral AI'nin en büyük avantajı, açık kaynaklı ve yüksek performanslı modeller sunmasıdır.

Hem ücretsiz hem de ticari kullanım için uygundur. Hafif yapılı modelleri sayesinde yerel cihazlarda çalışabilir, bu da veri gizliliği ve hız açısından avantaj sağlar.

API erişimi sayesinde geliştiriciler için esneklik sunar. Ancak bazı dezavantajları da vardır; örneğin, ücretli modellerin maliyeti yüksek olabilir ve kullanım sınırları bazen karmaşık olabilir.

Ayrıca, GPT-4 gibi modellerle kıyaslandığında bazı görevlerde biraz daha düşük doğruluk gözlemlenebilir.