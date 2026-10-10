Yeni ürünler yolda! Hisense Türkiye pazarına TV ve klima ile giriş yaptı

Çinli teknoloji markası Hisense, Türkiye pazarına televizyon ve akıllı klima modelleriyle giriş yaptı. Marka, 2027’den itibaren yeni ürün kategorilerini de Türkiye’de tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

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Dünya genelinde tüketici elektroniği ve ev teknolojilerinin lider markalarından Hisense, Türkiye pazarına adım attı. Çinli Hisense, ilk aşamada yaşam alanlarına sinematik konfor sunan yüksek teknoloji ürünü televizyonları ve akıllı klima modelleriyle Türkiye’deki tüketicilerle buluştu. Lansman etkinliğinde konuşan Hisense Europe CEO’su Hanson Han, Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek “Türkiye pazarının yüksek potansiyeline inanıyoruz. Bu nedenle bu pazara uzun vadeli bir vizyonla giriş yaptık. Türkiye’deki hikâyemiz daha yeni başlıyor” dedi. Hisense Avrupa Pazarlama Direktörü ve Hisense Avrupa Yönetim Komitesi Üyesi Alenka Potocnik Anzic ise şunları kaydetti: “Hisense’in global büyümesinde yalnızca teknolojiye değil, insanlarla güçlü ve uzun vadeli bağlar kurmaya da yatırım yapıyoruz. Spor da bu yaklaşımın en önemli platformlarından biri. 2016’dan bu yana sürdürdüğümüz FIFA ve UEFA iş birlikleriyle marka görünürlüğünün ötesine geçerek teknolojiyi, futbolu ve taraftar deneyimini bir araya getiriyoruz. Türkiye’de de global marka gücümüzü yerel tüketici deneyimleriyle buluşturarak Hisense’i insanların hayatının doğal bir parçası hâline getirmeyi hedefliyoruz.”

Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb de “Türkiye, Hisense için uzun vadeli potansiyeline inandığımız önemli bir pazar. Bu nedenle önceliğimiz yalnızca ürünlerimizi satışa sunmak değil, yerel ekibimiz, güçlü satış ve dağıtım iş ortaklarımız ve güvenilir satış sonrası hizmet ağımızla doğru temelleri oluşturmak oldu. TV ve klima ile başlayan yolculuğumuzu 2027’den itibaren yeni ürün kategorileriyle kademeli olarak büyütmeyi planlıyoruz. Bu yolculuğun merkezinde ‘Ulaşılabilir Lüks’ yaklaşımımız var. İleri teknolojinin, güçlü tasarımın ve üstün deneyimin yalnızca belirli bir kesime değil, çok daha fazla insana ulaşması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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