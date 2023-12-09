Boşanmayı çocuğa nasıl anlatalım?

9 Aralık 2023 08:04 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 08:07

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

SORU: EVLİLİKTE YOLUN SONUNA GELDİK

Merhaba, 8 yıllık bir evliliğin sonuna geldik. Çok direndik, birkaç defa ayrılmanın eşiğinden döndük. Ama artık evliliğimiz için yolun sonu göründü. İkimiz de çok yıprandık. Olduramıyoruz. 6 yaşında bir oğlumuz var. Zaten pek de huzurlu olmayan bir yerde büyüdü. Eşimle sürtüşmelerimiz çoğu zaman şiddetli kavgaya dönüşüyordu. Bu mutsuzluk oğluma da yansıdı. Şimdi yollarımızı ayırırken bu durumdan onun en az zarar görmesi için ne yapabilirim? Ona bu durumu en az hasarlı şekilde nasıl anlatmam lazım? Şimdiden sormaya başladı “Anne, babamla ayrılacak mısınız?” diye. Onun için üzülüyorum.

(Tülay Y. 28-Samsun)

SİBEL CESUR AKYUNAK'IN CEVABI: Tülay Hanım, boşanmak maalesef iyi niyetle, umutla, gelecek planları ile başlayan bir evliliğin hayal kırıklığı ile birlikte devam edemeyecek bir duruma gelmesi sonucu karşılaştığımız bir son. Hem eşler için hem de çocuklar için olumsuz bir sürecin içine girmek ve birçok sorunla mücadele etmek durumunda kalınabilir. Özellikle küçük yaşta çocuklar boşanma öncesi ve sonrası bazı duygusal sıkıntılar yaşayabilir. Aynı evde yaşıyorsanız çocuğunuzu yavaş yavaş ayrılığa alıştırmaya başlayabilirsiniz. Eşiniz ile birlikte yemek yememek, aynı odayı paylaşmamak, birlikte bir şeyler yapmamanızdan dolayı aranızdaki mesafeyi fark etmesi başlangıç olabilir. Sonrasında kesin ayrılığa karar verdiğinizde ise onunla birlikte konuşmalısınız. Onu çok sevdiğinizi ama evliliğinizi artık devam ettirmeniz konusunda başarılı olamadığınızı anlatabilirsiniz. Duygularını ve ihtiyaçlarını konuşabilirsiniz. Anne ve baba olarak her zaman onun yanında olacağınızı anlatmalısınız. Ayrılıktan sorumlu hissedebilir, kendini terk edilmiş zannedebilir.

Evden ayrılan ebeveyninin eksikliğini hisseder onu özler ve en basit durumlara aşırı tepki gösterebilir. Onunla ayrılıktan sorumlu olmadığını konuşmalısınız. Her iki ebeveyn çocukla vakit geçirme konusuna özen göstermelidir. Aksi takdirde davranış problemleri, bağlılık çatışmaları yaşayabilir.

Boşanma sonrası sağlıklı ebeveyn tutumları oluşturmalı, çocuk asla arada bırakılmamalı. Annenin ve babanın geniş ailesi ile görüşmeleri engellenmemeli. Çocuk huzurla yeni aile yapısına uyum sağlamaya çalışırken ebeveynler destek olmalı. Tabii ki bütün bunlardan önce eşiniz ile belki de bir çift terapisi alıp belki ilişkinizi düzene koyabilir ya da yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Olmuyorsa sağlıklı bir şekilde boşanma ve uyumlu bir ilişki geliştirebilirsiniz.