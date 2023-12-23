Siz ana babaya bakarsanız çocuklara örnek olur

23 Aralık 2023 08:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 08:06

SORU: Hasta anneleri ile ilgilenmiyorlar

Eşimin annesi üç yıldır bakıma ihtiyaç hissediyor. Ondan önce de bir süre bakım altındaydı. Doktorlar önce demans dediler, sonra da alzaymır teşhisi kondu. Aslında çok yaşlı değil ama hastalığı ilerledi. Birkaç bakıcı değiştirdikten sonra yenisi bulunamadı. Bakıcılar dayanamadı. Şimdi bizimle kalıyor. Yatmıyor ama sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. İki oğlum var; 14 ve 16 yaşlarında. Okula gidiyorlar. Evimiz küçük. Ben günde üç saatlik bir işe gitmek zorundayım aile bütçesi için. Eşimin biri kız, ikisi erkek üç kardeşi daha var. Ama onlar annelerine bakmak istemiyor. Benim de içim elvermiyor başka yere göndermeye ama artık çok yoruldum. Hastayı eşime, çocuklarıma bırakıp çıkmak zorunda kalıyorum. Diğer kardeşlerin de bakıma destek vermesi için ne yapmalıyım?

(Nur T. 39-İstanbul)

SİBEL CESUR AKYUNAK'IN CEVABI: Nur Hanım merhabalar, anneler babalar çocuklarını en zor şartlar altında bakıp büyütüyorlar. Hasta oldukları zaman başında bekliyorlar. Ancak onlar yaşlandığı zaman çocukları çoğu zaman aynı fedakârlık ve şefkati göstermedikleri oluyor. Yaşlılık çok zor bir süreç. Bir de üzerine hastalık eklendiğinde bakıma muhtaç oluyorlar. Sizler ailecek çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Çok yorulduğunuz bir gerçek. Ancak daha zoru çaresiz kalmışsınız. Eşinizin kardeşleri tabii ki aynı sorumluluğu almalı. Ancak bu sürece destek vermiyor olmalarının belki en büyük sebebi eşlerinin anlayış göstermemesi olabilir. Kardeşleri ve eşleri ile konuşmayı denediniz mi? Bu sorumluluğu birlikte paylaşmanız gerektiğini onlara anlatın. Ebeveyn olarak çocuklarına da örnek olacaklar. Rahatlarının bozulmasını istemiyor olabilirler ama çocuklarının büyüyüp onların da yaşlanacaklarını hatırlatmak iyi olabilir. Ayrıca anneleri için yapabilecekleri bu desteğin aslında onların da sorumluluğu olduğunu bilmeleri gerekiyor. Siz bunu yapamıyorsanız eşiniz kardeşleri ile konuşabilir. Eşinizin bu konudaki yaklaşımı da önemli. Niçin diğerleri uzak dururken eşiniz bu sorumluluğu aldı? Siz yüreğim elvermiyor diyecek kadar merhametli davranıyorsunuz. Diğer kardeşler niçin bu merhameti göstermiyor? Dikkat edilecek diğer bir konu da alzaymır hastalarının bakımı. Umarım en kısa zamanda en iyi çözümü bulursunuz.