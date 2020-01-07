Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün saat 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı. Yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı üzerinde yaşanan yoğunluk ise hava radar takiplerine yansıdı. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile tur attıktan sonra inişini gerçekleştirdiği görüldü.

HAVA TRAFİĞİNE BÖYLE YANSIDI

İstanbul hava sahasında yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olayın ardından İstanbul Havalimanı üzerinde uçakların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile Marmara Bölgesi üzerinde tur attıktan sonra inişe yönlendiği görüldü.

SABİHA GÖKÇEN’DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcuların tahliye edildiği uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri uçağın yanında bekliyor.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları’nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri uçağın yanında beklemeyi sürdürüyor.