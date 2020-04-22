Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 83 yıl önce temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), özellikle son 50 yılda Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkı sağladı. 3 Nisan 1937’de, o dönem 13 haneli bir köy olan Karabük’te kurulan demir çelik fabrikasında, 1939’da ilk demir üretildi. Fabrika sayesinde bugün yaklaşık 300 bin nüfusuyla ülkenin 78 plakalı ili hâline gelen Karabük’te binlerce kişiye aş ve iş olan KARDEMİR; tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdi. ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldı.

EN BÜYÜK 23. ŞİRKET

“Fabrikalar Kuran Fabrika” unvanıyla anılan ve Türkiye’nin endüstriyel atılımlarına yıllarca önemli katkılar sağlayan KARDEMİR, ülkenin en büyük 23. şirketi olarak bu desteğini bugün de devam ettiriyor. Yılda yaklaşık 2,5 milyon ton üretimi ve çelik ihracatıyla adından söz ettiren KARDEMİR, demir yolu alanında yaptığı yatırımlarla ray ve tren tekeri üretiminde Türkiye’nin bölgesinde tek işletmesi olarak dünyada söz sahibi hâline gelmesini sağladı. Ağır profil, kalın kangal üretiminde Türkiye’nin tek millî markası olan KARDEMİR, son yıllarda milyonlarca dolar yatırım yaparak ülkesine savunma sanayisi ve otomotiv alanında da destek vermeye başladı.

ERDOĞAN DESTEKLEDİ

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan “KARDEMİR, kurulduğu yıldan bugüne ülkenin kalkınmasına hep omuz vermiş, bugünlere gelmesinde en önemli kilometre taşları arasında yerini almıştır. Ülke kalkınırken hep KARDEMİR’i yanında bulmuş, onun omuz vermesiyle güzel işler başarmıştır” diye konuştu. Özelleşmesinin ardından bir dönem zor günler geçiren KARDEMİR’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yoğun destekleri sayesinde yeniden ayağa kalktığını anlatan Yolbulan “Fabrikaya 2 milyar dolar yatırım yapıldı ve bütün teknolojisi yenilendi. Bu sayede ülkesine daha çok hizmet etme şansını yakaladı. Özelikle demir yolları konusunda kendisini çok iyi geliştiren ve ray üretiminde söz sahibi olan KARDEMİR, dünyada tren tekeri üretebilen 16 fabrikadan biri oldu” ifadelerini kullandı.

HEDEF 3,5 MİLYON TON ÜRETİM

KARDEMİR, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda yine önemli bir misyon üstlenerek, savunma sanayisi ve otomotiv sektörlerinde millî ve yerli üretimlerle katkı vermeye başladı. Mustafa Yolbulan “Yatırımlar bizi katma değeri yüksek ürün üretebilir hâle getirdi. 2,5 milyon ton üretim seviyesine ulaştık. Hedefimiz, kısa süre içinde 3,5 milyon tona ulaşmak” dedi.