Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye gazetesinin 50. yılı için kaleme aldığı yazısında "Türkiye gazetesi, Türk medyasında istikrarlı çizgisiyle, sabırlı, sorumlu ve objektif habercilik vasfıyla yarım asırlık birikim ve tecrübeye sahiptir" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

22 Nisan 1970’te, mütevazı şartlarda yayın hayatına başlayan Türkiye gazetesi, medya sektöründeki zorlu rekabet şartlarına rağmen ayakta kalmayı bilmiş, 50 yıl boyunca kararlı, kaliteli ve köklü niteliğiyle isminden ve iradesinden çok sık bahsettirmiştir.

Aynı zamanda milletimizin gönlünde müstesna bir yer tutmuştur.

İLKESİ MİLLÎ YAYINCILIK

Bu kapsamda ülkemizin en zorlu yıllarında ahlaklı, sağduyulu ve millî yayıncılık ilkesiyle takdir toplamış, milletimizi en doğru şekilde bilgilendirmiştir.

Adı Türkiye, aidiyeti Türk milleti olan; benimsediği değerleriyle, gösterdiği duruşuyla örnek teşkil eden Türkiye gazetesinin daha nice yıllara muvaffakiyetle ulaşması başlıca dileğimdir.

Bu vesileyle Türkiye gazetesinin 50. yılını yürekten tebrik ediyorum.

Ülkemize pek çok hizmeti geçen Merhum Enver Ören’i rahmetle anıyorum.

Yöneticisinden muhabirine kadar

bütün çalışanlarını muhabbetle selamlıyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.