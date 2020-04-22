Haber Merkezi ANKARA
Yarım asrı geride bırakan Türkiye gazetesi, bu süre zarfında dünyada yaşanmış bütün hadiseleri sayfalarına taşıdı. Tarihe damga vuran bu hadiseleri okurlarıyla paylaştı. İşte son 50 yılda öne çıkan o olaylar:
- 1970’te Hafız Esad liderliğinde Suriye’de darbe oldu ve Esad ailesi ülkenin yönetimi ele geçirdi. Parti içi darbeyle iktidarı ele geçiren Esad, 1971 yılında Cumhurbaşkanı olurken, bu görevi vefatına (10 Haziran 2000) kadar yürüttü. Hafız Esad’ın yerine hâlihazırda iktidardaki yerini koruyan oğlu Beşar Esad geçti.
- Çoğunluğunu Arap ülkelerinin oluşturduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC), Yom Kippur savaşında ABD’nin İsrail ordusuna destek vermesine karşılık İsrail destekçisi tüm ülkelere 15 Ekim 1973 tarihinde petrol ambargosu ilan etti. Dünya genelinde petrol fiyatlarının dört katına sıçramasına, benzin sıkıntısına neden olan bu durum, tüm dünyada ekonomik krize ve durgunluğa yol açtı.
- Temmuz ve Ağustos 1974’te Türkiye’nin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisi yaşandı. “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başlatılan ve adadaki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nda; Kuzey Lefkoşa da dâhil olmak üzere adanın yüzde 37’si Türk kontrolüne geçti. Harekât, TSK’nın zorlu şartlarda gerçekleştirdiği en önemli başarılar arasında yer alıyor.
- Vietnam Savaşı, 30 Nisan 1975’te sona erdi. ABD’nin Vietnam’ı bölme planı suya düşerken, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975 yılında birleşti.
- 1979 yılında Sovyetler Birliği, on yıl sürecek Afganistan’a müdahale sürecini başlattı. Sovyet Kızıl Ordu güçlerinin müdahalesi 1985 Sovyet-Afgan savaşına yol açtı.
- 3 Mayıs 1981’de Papa İkinci Ioannes Paulus, Mehmet Ali Ağca tarafından suikast girişimine uğradı. Girişim sonucu Papa, elinden ve karnından vuruldu.
- 1986’da Sovyetler Birliği yönetimindeki Ukrayna’daki yüksek ölçekli nükleer füzyon reaktörünün patlamasıyla, Çernobil faciası yaşandı. Büyük miktarda radyoaktif madde Avrupa’ya doğru yayıldı, 47 kişi hayatını kaybetti.
- İsrail’in Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı Filistin halkının ayaklanması (Birinci İntifada) 1987’de Gazze Şeridi’nde batı sınırında başladı. Filistinli Araplar, İsrail ordusuna karşı protestolar gerçekleştirdi. 1987-1993 yılları arasındaki Birinci İntifada’dan sonra ise İkinci İntifada gerçekleştirildi.
- Irak 1980-1988 tarihlerinde İran ile Irak arasında yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, iki milyon kişinin yaralanmasına, her iki ülkede de maddi yıkımlara yol açan savaş yaşandı.
- 1991-1995 yılında Avrupa’da, dünyanın gözleri önünde İkinci Dünya Savaşı’nın ardından en büyük trajedilerden biri yaşandı. Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı olarak bilinen hadisede, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kasabasında Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Sırp güçler tarafından katliama uğradı.
- 1994 yılında Mekanik aletler Manş Denizi’nin altından geçerek Fransa ve İngiltere’yi tarihinde ilk defa birbirine bağladı.
- 2000 başlarında Blogger’ın kurulması ile tam anlamıyla başladığı kabul edilen sosyal medya, 2003’te Linkedin ve Twitter, 2006’da Facebook, içeriğin tüketici tarafından üretildiği bu yeni dünyada yaygınlaştı.
- ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri 17 yıl önce Irak’ı işgal etti. Gerekçe, dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasıydı. Saddam Hüseyin devrildi, ülkede binlerce kişi öldü ancak o kitle imha silahları bir türlü bulunamadı. 1 Mayıs 2003’te dönemin ABD Devlet Başkanı George W. Bush, Irak Savaşı’nı kazandıklarını duyurdu.
- 14 Aralık 2003’te Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Tikrit’te yakalandı. Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde asılarak idam edildi.
- 11 Eylül 2011’de Dünya Ticaret Merkezine uçaklarla saldırı düzenlendi. Terör örgütü El Kaide tarafından üstlenilen saldırılarda, 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra ABD Afganistan’a askerî operasyon düzenledi.
- ABD tarihinde ilk defa bir siyahi başkan (Barack Obama) seçildi.
- 2002 ve 2003 tarihleri arasında Hong Kong’da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hâle geldi. Dünya çapında 8 bin 422 vaka ve 916 ölüme sebep oldu.
- Japonya’yı 11 Mart 2011’de vuran deprem ve tsunami, Fukuşima nükleer santralinde Çernobil’den sonraki en büyük küresel nükleer felakete sebep oldu. 160 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
- İlk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan’da görülen bir tip koronavirüs olan MERS, dünya üzerinde 699 hastada saptandı ve bu hastaların 209’u hayatını kaybetti.
- Arap Baharı’yla birçok ülkede diktatörler devrildi. Libya’da Muammer Kaddafi, Mısır’da Hüsnü Mübarek, Tunus’ta Zeynel bin Ali devrildi. 2011 yılında Suriye’de bugün de devam eden iç savaş çıktı. Mısır ve Sudan’da darbe oldu.