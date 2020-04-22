Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Yarım asrı geride bırakan Türkiye gazetesi, bu süre zarfında dünyada yaşanmış bütün hadiseleri sayfalarına taşıdı. Tarihe damga vuran bu hadiseleri okurlarıyla paylaştı. İşte son 50 yılda öne çıkan o olaylar:

1970’te Hafız Esad liderliğinde Suriye’de darbe oldu ve Esad ailesi ülkenin yönetimi ele geçirdi. Parti içi darbeyle iktidarı ele geçiren Esad, 1971 yılında Cumhurbaşkanı olurken, bu görevi vefatına (10 Haziran 2000) kadar yürüttü. Hafız Esad’ın yerine hâlihazırda iktidardaki yerini koruyan oğlu Beşar Esad geçti.

Çoğunluğunu Arap ülkelerinin oluşturduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC), Yom Kippur savaşında ABD’nin İsrail ordusuna destek vermesine karşılık İsrail destekçisi tüm ülkelere 15 Ekim 1973 tarihinde petrol ambargosu ilan etti. Dünya genelinde petrol fiyatlarının dört katına sıçramasına, benzin sıkıntısına neden olan bu durum, tüm dünyada ekonomik krize ve durgunluğa yol açtı.

Temmuz ve Ağustos 1974’te Türkiye’nin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisi yaşandı. “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başlatılan ve adadaki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nda; Kuzey Lefkoşa da dâhil olmak üzere adanın yüzde 37’si Türk kontrolüne geçti. Harekât, TSK’nın zorlu şartlarda gerçekleştirdiği en önemli başarılar arasında yer alıyor.

Vietnam Savaşı, 30 Nisan 1975’te sona erdi. ABD’nin Vietnam’ı bölme planı suya düşerken, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975 yılında birleşti.

1979 yılında Sovyetler Birliği, on yıl sürecek Afganistan’a müdahale sürecini başlattı. Sovyet Kızıl Ordu güçlerinin müdahalesi 1985 Sovyet-Afgan savaşına yol açtı.

3 Mayıs 1981’de Papa İkinci Ioannes Paulus, Mehmet Ali Ağca tarafından suikast girişimine uğradı. Girişim sonucu Papa, elinden ve karnından vuruldu.

1986’da Sovyetler Birliği yönetimindeki Ukrayna’daki yüksek ölçekli nükleer füzyon reaktörünün patlamasıyla, Çernobil faciası yaşandı. Büyük miktarda radyoaktif madde Avrupa’ya doğru yayıldı, 47 kişi hayatını kaybetti.