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Bakan Pekcan: Proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz
10.07.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz."
Etiketler : ruhsar pekcan,
717024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/717024.aspx
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