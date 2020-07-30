Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu projesinde çift tüplü tünel yapılacak olan Fevzipaşa varyantının tamamlanması ile Bahçe-Nurdağı hattı 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek. Bu kısımdan geçen yük trenlerinin seyir süresi manevra süresi dahil 80 dakikadan 15 dakikaya inecek. Ayrıca proje kapsamında eğim düşürüldüğü için de trenin çekeri iki kat artacak.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bahçe-Nurdağ güzergahı üzerinde yan yana yer alan ve toplam uzunluğu 19 bin 903 metre olan iki adet tünel bulunuyor. Bu tünellerden 9 bin 954 metrelik T2 tünelinde iç segment kaplaması bitirilirken, TBM makinesi ile delinerek ışık göründü. 9 bin 949 metre uzunluğundaki T1 tünelinde de bin 570 metre ilerleme sağlanırken, T1 tünelinin de tamamlanması için ekipler hızla çalışmalarını sürdürüyor.



Proje kapsamında 16 adet köprü, 84 adet menfez ve 7 adet alt/üst geçit yapıları bulunurken, altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon yapım işleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor.

Proje ile yük trenlerinin seyir süreleri 15, yolcu trenlerinin 10 dakikaya inecek

Bahçe-Nurdağ projesi kapsamında Bahçe-Fevzipaşa-Nurdağ istasyonları arasında 32 bin 455 metre olan mesafe, yapılan tünelle 16 bin 934 metreye düşecek. Proje ile trenlerin saatte 60 kilometre olan işletme hızını 160 kilometreye çıkarması amaçlanırken, binde 0,27’lere varan eğimin proje kapsamında maksimum binde 0,16'ya düşürülmesi bekleniyor. Tünellerin bitirilmesiyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri ise 60 dakikadan 10 dakikaya inecek. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

Projede tek hat üzerinden yapılan taşımacılığın çift hatta çıkarılarak hat kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkması hedefleniyor.