Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi sonrası Ataköşk Hotel'de düzenlenen ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni dönemde, gençlik ve yeniliği bir araya getireceklerini vurgulayan Destici, BBP'nin 27 yıllık siyasi hayatını onuru ve şerefiyle devam ettirdiğini belirtti.

Kongrede emeği geçen tüm partililere teşekkür eden Destici, ülke ve millet için durmadan ve dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

İktidarda kimin olduğuna bakmadan dış politikayı milli bir mesele olarak gördüklerini aktaran Destici, "Suriye'deki terör yuvalarına karşı devletimizin, hükümetimizin ve kahraman silahlı kuvvetlerinin yanında olduk. Hakeza Irak'ın kuzeyinde de öyle. Libya meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde tereddütsüz devletin ve yönetenlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ermenistan'ın 30 sene önce Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini hatırlatan Destici, "Ermenistan kan, gözyaşı, soykırımla işgal ettiği topraklardan çıkmadı, çıkarılmadı. Uluslararası hukuk, buna göz yumdu. Minsk Grubu, olayı öteledi. Tüm bunlara rağmen Ermenistan yeni saldırılar başlatınca Azerbaycan haklı olarak büyük bir harekat başlattı. Şu an işgal edilmiş topraklarımızın çoğu azat edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin devam ettiğini belirten Destici, virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı dileğinde bulundu.

İzmir'deki depremde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha onlarca vatandaşımız enkaz altında. Bütün temennimiz, onların sağlıklı bir şekilde çıkarılmasıdır. Gördüğümüz manzara üzücü. Depremin meydana gelmesi ve yaşanan kayıplar herkesi üzüyor. Ancak, asıl üzücü olan deprem gerçeğimizdir. Can kaybının en çok yaşandığı Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanları'nın çürük raporları var. Madem böyle bir şey var onlarca ailenin oturmasına nasıl izin veriliyor?"

"Vatandaşlarımız rant hırsına kapılanların kurbanı oluyor"

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Yıllardır İzmir'in yerleşik alanlarının yüzde 50'den fazlasının kaçak olduğu dile getiriliyor. İzmir'i yöneten partinin yerel yönetiminde bunlar oldu? Bunun hesabının verilmesi lazım. Bütün bunlar yapılırken her şeyin hesap edilmesi gerekir. Bu işler sadece kasaya girecek para ya da alınacak oy hesabıyla yapılırsa işte sonuç İzmir'deki gibi karşımıza çıkıyor. Bunun çok ağır bir bedeli oluyor. Halbuki, öncelik insan olmalı. Sadece İzmir'de değil, Elazığ'da da yaşananlar aynısıydı. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilgilendirilmesi lazım. Vatandaşlarımız, içlerindeki açgözlü ve rant hırsına kapılmış olanların kurbanı oluyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yarını da var. Yarın yaşanacak depremlere hazırlıklı olmalıyız."

Destici, deprem sonrası bölgede çalışan arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm yetkililere ve gönüllülere teşekkür etti.