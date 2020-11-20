Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katırcıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Katırcıoğlu, Çocuk Halkları Alt Komisyonu tarafından saha ziyaretlerinin yanı sıra çocuk alanında hizmet veren kamu kurumu yetkilileri, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile çocuk temsilcilerinin yakından dinlendiğini aktardı. Katırcıoğlu, Çocuk Hakları Alt Komisyonunun pandemi süreci de dahil olmak üzere 8 toplantı, ulusal ve uluslararası toplantılar, saha inceleme ziyaretleri şeklinde 13 ayda 13 program gerçekleştirdiğini söyleyerek, çocuk işçiliği konusunda Şanlıurfa ve Ordu'ya inceleme ziyaretleri yaptıklarını anımsattı. Katırcıoğlu, Türkiye’nin terörle ve terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatarak, “Bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız toplamda 316 çocuk dağa kaçırılmıştır. Kız çocuklarının tecavüze uğradığını, hamile kaldığında da infaz edildiğini ve aileleri ile tehdit edildiğini artık çok net biliyoruz. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetlerinde bir yılda 20 çocuk ailesine kavuştu. 3 Eylül 2019 günü bir aile ile başlayan bu eylem, şimdi 141 ailenin katılımıyla sürmektedir. Bu masum ve insani direnişin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Neredeyse her Genel Kurul oturumunda önerge veren HDP'nin bu çocuklarla ilgili hiçbir önerge vermediğini ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Adeta üç maymunu oynuyorlar" değerlendirmesini yaptı.