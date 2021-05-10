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Sözcü Kalın'dan Filistin halkını hedef alan İsrail'e sert tepki
10.05.2021 - 10:22 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur."
Etiketler : sözcü kalın,
789048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/789048.aspx
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