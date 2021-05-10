Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından “Kahraman pilotlarımızdan tam isabet” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.