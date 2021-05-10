Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından “Kahraman pilotlarımızdan tam isabet” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.
Metina bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
10.05.2021 - 15:10 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Metina’da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Metina,MSB,
789112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/789112.aspx
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