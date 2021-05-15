Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 yıllık rüyayı gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında da hizmet veriyor.

Marmaray Boğaz Tüp Geçiş'i ile kıtalar arasında brüt 700 bin ton yük transit taşındı.

Avrupa ve Asya yönünde 350'den fazla sefer yapan yük trenleri yurt içinde de farklı fabrika ve sanayi bölgelerine ulaşıyor.

Marmaray Hattı'nda yolcu trenlerinin yer almadığı 00.00-05.00 saatlerinde yük treni kapasitesi günlük 21 çift trene kadar çıkabiliyor.

DEMİR YOLU YÜK TAŞIMACILIĞINDA MİLAT

6 Kasım 2019'da Çin transit treninin geçmesi ile de Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin önemi artarken, bu sefer nuluslararası demir yolu yük taşımacılığında milat oldu. Türkiye'yi lojistikte önemli bir konuma taşıyan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi sayesinde ulaşım maliyetleri azaldı, zamandan tasarruf sağlandı.