Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sözde ‘halk sağlığı komitesi’ adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde ‘halk sağlığı komitesi’ adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin, 25.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmışlardır” denildi.